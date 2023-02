Liban/ Depozituesit hyjnë dhe i vënë flakën bankave në Bejrut – Shikoni videon

Imazhet e sotme nga një lagje e Bejrutit duken si një zonë lufte, kur disa dhjetëra protestues libanezë hynë dhe u vunë flakën bankave dhe bllokuan rrugët. Protestuesit donin të protestonin kundër kufizimeve informale për tërheqjen e parave të gatshme dhe përkeqësimit të ekonomisë së vendit.

Të paktën gjashtë degë bankash u vunë në shënjestër të protestuesve. Paundi libanez ra në një nivel të ri rekord kundrejt dollarit sot, tha një zëdhënës i Depositors Outcry, i cili përfaqëson depozituesit, paratë e të cilëve mbeten të mbyllur në sistemin bankar të Libanit.

Kufizime jozyrtare që nga viti 2019

Që nga viti 2019, bankat e vendit kanë vendosur kufizime për tërheqjet në dollarë amerikanë dhe paund libanezë. Kufizimet nuk janë ligjësuar zyrtarisht, duke i lënë depozituesit të kërkojnë akses në paratë e tij qoftë përmes apelimeve ose me forcë.

Që nga ai vit, kur sektori financiar i vendit ra në rënie, paundi libanez ka humbur më shumë se 98% të vlerës së tij.

Kursi i këmbimit sot ishte rreth 80 mijë paund për një dollar, ndërsa dy ditë më parë arriti në 70 mijë paund për një dollar. Rënia e re e çmimit të monedhës libaneze nënkupton rritje të çmimit të benzinës. Bonoja 20 litra kushton 1/3 e rrogës së një polici.

Mbi 80% e popullsisë së vendit jeton nën kufirin e varfërisë.

Nga viti 2021, autoritetet libaneze kanë hequr subvencionet e qeverisë për karburantet dhe produktet bazë si mielli dhe ilaçet.

Protesta e taksistëve

Si kundërpërgjigje ndaj rritjes së çmimeve, dhjetëra taksistë kanë bllokuar të mërkurën rrugën para Ministrisë së Brendshme në Bejrut për të protestuar për uljen e të ardhurave të tyre.

“Po mbytemi për shkak të rënies së lirës”, tha Rabih Farah, 33 vjeç, e cila ka 12 vjet që është shofer taksie. “Të ardhurat e mia nuk mjaftojnë as për të blerë gaz”. Ai ankohet se nuk i mjaftojnë paratë.

Supermarketet kanë ndaluar renditjen e çmimeve të ushqimeve ditët e fundit për shkak të rënies së mprehtë të paundit në një vend shumë të varur nga importet.

#BREAKIN Another video:

Protesters have set tires on fire at the entrances to several banks in Beirut, #Lebanon#Beirut pic.twitter.com/zETLamf54t

— The HbK (@The5HbK) February 16, 2023