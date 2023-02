Pas përjashtimit të 18-të deputetëve nga Kuvendi/ Felaj ndëshkon një tjetër demokrat, i heq të drejtën e fjalës

Zëvendëskryetarja e Kuvendit, Ermonela Felaj ka ndëshkuar një tjetër deputet të opozitës, këtë herë Edmond Spahon.









Felaj i ka hequr të drejtën e fjalës dhe e ka paralajmëruar se këtë masë do e marrë sa herë që ai të shkelë rregullin.

Ermonela Felaj: Zoti Spaho iu heq të drejtën e fjalës gjatë kësaj seance plenare. Nuk keni më të drejtë as për replikë as për procedurë e madje do kujdesem tua jap këtë masë sa herë ju të vijoni do përsërisni të njëjtin veprim. Kam ndërprerë seancën disa herë e ju vazhdoni të cenoni rëndë rregullin e kësaj seance.