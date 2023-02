Partia Demokratike pritet të mbajë protestën e radhës, pas asaj më 13 shkurt.









Mësohet se protesta do të nisë në orën 10:00 para Parlamentit, ku rreth orës 09:30 PD do të mbledhë këshillin kombëtar në selinë blu për të diskutuar në lidhje me detajet e organizimit të këtij tubimi.

Pas përfundimit të kësaj mbledhje mbështetësit demokratë të mbledhur në selinë blu do të ecin drejt godinës së seancave plenare të kryesuar nga kreu i PD, Sali Berisha.