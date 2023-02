Putini po shikon humbjen në luftën e tij të gazit me Evropën

Ka më shumë lajme të këqija për Vladimir Putin. Europa është në rrugën e duhur për të kaluar dimrin me objektet e saj jetike të depozitimit të gazit më shumë se gjysmë të mbushura, sipas një vlerësimi të ri të Komisionit Evropian të parë nga POLITICO.









Kjo do të thotë se pavarësisht përpjekjeve të liderit rus për ta bërë Evropën të ngrijë duke shkurtuar furnizimin e saj me gaz, ekonomitë e BE-së do t’i mbijetojnë muajt më të ftohtë pa ndonjë dëm serioz – dhe ata duket se do të fillojnë dimrin e ardhshëm në një pozicion të fortë për të bërë të njëjtën gjë.

Disa muaj më parë, pati frikë nga mungesa e energjisë këtë dimër të shkaktuar nga ndërprerjet në furnizimet e tubacioneve ruse.

Por një kombinim i motit të butë, rritja e importeve të gazit natyror të lëngshëm (LNG) dhe një rënie e madhe e konsumit të gazit do të thotë se më shumë se 50 miliardë metra kub (bcm) gaz parashikohet të mbetet në ruajtje deri në fund të marsit, sipas për analizën e Komisionit.

Një zyrtar i lartë i Komisionit Evropian ia atribuoi suksesin Evropës në sigurimin e furnizimit të saj me gaz një kombinimi të planifikimit dhe fatit.

“Një pjesë e mirë e suksesit është për shkak të kushteve jashtëzakonisht të buta të motit dhe daljes së Kinës jashtë tregut [për shkak të kufizimeve të COVID],” tha zyrtari. “Por ulja e kërkesës, politika e ruajtjes dhe puna e infrastrukturës ndihmuan ndjeshëm”.

Përfundimi i sezonit të ngrohjes dimërore me rezerva kaq të shëndetshme – mbi 50 për qind të kapacitetit total të ruajtjes prej rreth 100 miliardë cm të BE-së – heq çdo frikë të vazhdueshme për mungesën e gazit në afat të shkurtër. Ai gjithashtu lehtëson shqetësimet për sigurinë energjetike të Evropës që do të hyjë në dimrin e ardhshëm.

Shifrat pozitive nënvizojnë këndvështrimin më optimist të paraqitur nga liderët e BE-së ditët e fundit, me Komisionerin e Energjisë Kadri Simson që tha të martën se Evropa kishte “fituar betejën e parë” të “luftës energjetike” me Rusinë.

Objektet e magazinimit të BE-së – gjithashtu jetike për furnizimin me gaz dimëror në Angli, ku mundësitë e ruajtjes janë të kufizuara – përfunduan dimrin e kaluar vetëm rreth 20 për qind plot. Brukseli urdhëroi që ato të rimbusheshin në 80 për qind përpara këtij dimri, duke kërkuar një turmë jashtëzakonisht të shtrenjtë të blerjeve të LNG nga blerësit evropianë, për të zëvendësuar vëllimet e gazit të humbur nga tubacionet ruse.

Çmimi i shitjes me shumicë i gazit u rrit në nivele rekord gjatë sezonit të mbushjes së magazinave – duke arritur kulmin në më shumë se 335 euro për megavat orë në gusht – me efekte të tmerrshme për faturat shtëpiake, kostot e energjisë së bizneseve dhe konkurrencën industriale të Evropës.

Çmimet e gazit që atëherë kanë rënë në pak mbi 50 €/Mwh mes lehtësimit të shqetësimeve për furnizimet. BE-ja ka një objektiv të ri për të mbushur 90 për qind të ruajtjes së gazit përsëri deri në nëntor 2023 – një përpjekje që tani do të kërkojë më pak blerje të LNG në tregun ndërkombëtar sesa mund të kishte bërë nëse rezervat do të ishin varfëruar më seriozisht.

“Niveli i lartë i pritshëm i magazinave mbi 50 për qind [në] fund të këtij sezoni dimëror do të jetë një pikënisje e fortë për vitin 2023/24 me më pak se 40 për qind për t’u mbushur (kundër pikës së vështirë fillestare prej rreth 20 për qind në ruajtje në fund të sezonit dimëror 2022”, thuhet në vlerësimin e Komisionit.

Analistët në Independent Commodity Intelligence Services thanë këtë javë se rimbushja e magazinave këtë vit mund të ishte ende “një sfidë e vështirë sa vitin e kaluar”, por parashikuan që BE-ja tani ka “më shumë se kapacitet të mjaftueshëm importi për të përballuar sfidën”.

Në të gjithë BE-në, janë ngritur pesë terminale të rinj lundrues LNG – në Holandë, Greqi, Finlandë dhe dy në Gjermani – duke siguruar një kapacitet shtesë prej 30 miliardë metrash kub të importit të gazit, me më shumë që do të vijnë në internet këtë vit dhe vitin e ardhshëm.

Megjithatë, aftësia e BE-së për të rimbushur depot në objektivin e ri prej 90 përqind përpara dimrit të ardhshëm ka të ngjarë të varet nga reduktimi i vazhdueshëm i konsumit të gazit.

Brukseli u vendosi vendeve anëtare një objektiv vullnetar për uljen e kërkesës për gaz me 15 për qind nga gushti i vitit të kaluar. Kërkesa për gaz në fakt ra me më shumë se 20 për qind midis gushtit dhe dhjetorit, sipas të dhënave më të fundit të Komisionit, pjesërisht falë masave të efikasitetit, por edhe pasojës së reagimit të konsumatorëve ndaj çmimeve shumë më të larta duke përdorur më pak energji.

Objektivi prej 15 për qind mund të duhet të zgjatet përtej datës së skadimit të tij më 31 mars për të shmangur rikthimin e kërkesës për gaz ndërsa çmimet bien. Ministrat e energjisë të BE-së janë vendosur të diskutojnë këtë çështje në dy takime të ardhshme në shkurt dhe mars.