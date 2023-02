Rita Ora uron 15-vjetorin e Pavarësisë së Kosovës përmes një video-mesazhi

Këngëtarja shqiptare me famë ndërkombëtare, Rita Ora, ka uruar shqiptarët e Kosovës me rastin e 15-vjetorit të Pavarësisë.









Përmes një video-mesazhi, ajo nuk nguroi të shprehte edhe një herë mirënjohjen për bashkëkombësit e saj, që e kanë mbështetur gjithmonë.

“Do të mund të flisja pa u ndalur për rrugëtimin tim me njerëzit e mi në Kosovë. Urime Pavarësia Kosovë dhe faleminderit për të gjitha këto vite krenarie dhe mbështetjeje”, ka thënë ndër të tjerash Rita.

Video-mesazhi i plotë i këngëtares do të transmetohet i plotë në koncertin festiv të RTK-së me rastin e përvjetorit të Pavarësisë, të titulluar “Rrno për me tregue”.

Kujtojmë që Rita i ka treguar gjithmonë ndjenjat e saj patriotike, pasi nuk është frenuar asnjëherë të flasë publikisht për traditat e origjinës së saj. Madje, i ka dedikuar edhe një këngë Kosovës në vitin 2012 me titull “Shine Ya Light”.