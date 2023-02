Shefat e Parlamentit Evropian bllokojnë shqyrtimin publik të von der Leyen mbi kontratën e Pfizer

‘Dyert’ e larta të Parlamentit Evropian kanë mbyllur derën për një marrje në pyetje publike të Presidentes së Komisionit Ursula von der Leyen për rolin e saj personal në negocimin e një marrëveshjeje shumë miliardë eurosh për vaksinat me Pfizer.









Muajin e kaluar, ligjvënësit në komisionin e posaçëm të Parlamentit për COVID-19 propozuan të ftojnë von der Leyen për t’iu përgjigjur pyetjeve mbi kontratën më të madhe të vaksinës në BE, të nënshkruar në kulmin e pandemisë. Pikërisht në prag të kësaj kontrate raportohet se ajo ka shkëmbyer mesazhe me shefin ekzekutiv të Pfizer, Albert Bourla.

Megjithatë, në një takim me dyer të mbyllura të enjten e Konferencës së Presidentëve (CoP) — e cila përfshin krerët e të gjitha grupeve politike dhe presidenten e Parlamentit — udhëheqësit refuzuan kërkesën për të mbajtur një dalje publike. Në vend të kësaj, ata vendosën t’i kërkonin von der Leyen që t’u përgjigjej pyetjeve private në një moment në të ardhmen, duke e zbutur ftesën pothuajse asgjë.

“U ra dakord që CoP do të jetë në gjendje të ngrejë … shqetësimet [komiteti i Parlamentit COVID-19] në takimin e tyre të radhës të rregullt me ​​presidentin e Komisionit”, tha një zyrtar i BE-së me njohuri për diskutimet konfidenciale.

Është një kthesë ironike duke pasur parasysh se polemika rreth negociatave të von der Leyen me Pfizer është përqendruar pikërisht në mungesën e transparencës. Tani, çdo diskutim që do të zhvillohet përfundimisht do të ndodhë para eurodeputetëve të rangut të lartë dhe jashtë syrit të publikut.

Eurodeputeti i Partisë Popullore Evropiane në sallë, Siegfried Muresan, hodhi poshtë sugjerimin se grupi po mbronte von der Leyen – gjithashtu i lidhur me PPE – si një “përfundim në kërkim të një argumenti”.

“Konsensusi i gjerë ishte se ne jemi në dialog me të [dhe] që duhet të vazhdojë në formatet që kanë funksionuar deri më tani dhe që kemi vendosur,” tha ai për POLITICO.

Përgjegjësi … apo jo

Vendimi është një humbje për komitetin e posaçëm të Parlamentit Evropian për COVID-19, të udhëhequr nga eurodeputetja socialiste belge Kathleen Van Brempt, e cila kishte kërkuar nga presidentja e Parlamentit Evropian Roberta Metsola në ftesën e von der Leyen. Një sërë idesh të ndryshme se si mund të shfaqej presidentja e Komisionit, duke filluar nga një seancë publike përpara komisionit deri në një seancë të përbashkët dëgjimore në Konferencën e Presidentëve, ishin hedhur.

Por vetë grupi S&D i Van Brempt mbështeti shtytjen për të mbajtur diskutimet vetëm pas dyerve të mbyllura në CoP, sipas një zëdhënësi. Renew Europe, forca e tretë më e madhe, ndau gjithashtu pozicionin e EPP dhe S&D.

Dy grupe – grupi i krahut të djathtë të Konservatorëve dhe Reformistëve Evropianë dhe grupet e ekstremit të djathtë Identiteti dhe Demokracia – kërkuan më shumë përgjegjësi për von der Leyen duke kërkuar që ajo ose të drejtohej në seancën plenare të plotë ose të fliste përpara panelit të dedikuar për COVID.

Dhe, pas takimit, një zëdhënës i grupit të Majtë tha: “Është mirë që ajo vjen për të folur për këtë në CoP, por ne mendojmë se Parlamenti duhet të ketë një dëgjim publik me VDL për të, jo vetëm Konferenca e Presidentëve”.

Reagimi i eurodeputetëve në komitetin COVID-19, i cili tani do të ndërpritet krejtësisht, është i qartë: Ata nuk janë të lumtur.

Eurodeputeti holandez Robert Roos, koordinator i komitetit COVID për grupin ECR, e quajti atë një “vendim të turpshëm”.

“Von der Leyen negocioi një marrëveshje shumë miliarda dollarësh me paratë e taksapaguesve të BE-së. Si Parlament Evropian, ne duhet të jemi në gjendje ta mbajmë atë përgjegjës. Një takim i fshehtë në prapaskenë vetëm me presidentët e grupeve politike nuk është përgjegjësi,” tha ai.

Nënkryetari i komitetit për COVID-19, eurodeputetja franceze Michèle Rivasi nga grupi i të Gjelbërve, tha se zyrtarët e lartë të BE-së po përpiqeshin ta “mbanin atë në familje”.

Një tjetër anëtar i komitetit, Cristian Terheş i grupit ECR, tha: “Arsyeja pse u krijua ky komitet COVID ishte për të zbuluar se çfarë ndodhi dhe pse. Epo, ajo duhet të vijë dhe t’u përgjigjet pyetjeve”.

Një propozim i veçantë për të revokuar aksesin e lobistëve të Pfizer në Parlamentin Evropian në përgjigje të refuzimit të shefit ekzekutiv Albert Bourla për t’u paraqitur para komitetit të COVID-19 u rrëzua gjithashtu nga CoP të enjten, sipas zyrës së Rivasi.

Një punë e madhe

Deputetët evropianë të komitetit COVID donin të pyesnin shefen e Komisionit për rolin e pazakontë personal që ajo mori në negocimin e asaj që doli të ishte marrëveshja më e madhe e BE-së për vaksinat deri tani. Me vlerë rreth 35 miliardë euro nëse ushtrohet plotësisht, është për 900 milionë doza të vaksinës BioNTech/Pfizer, me mundësinë e blerjes së 900 milionë më shumë.

Miliona doza janë tani të papërdorura në magazina në të gjithë BE-në, të destinuara për deponitë. Negociatorët po përpiqen dëshpërimisht të marrin koncesione nga Pfizer për të anuluar ose ndaluar disa prej këtyre dërgesave, me sa duket me pak sukses.

Sipas raportimit nga New York Times, von der Leyen shkëmbeu drejtpërdrejt mesazhe me tekst me shefin ekzekutiv të Pfizer, Albert Bourla për të ndihmuar në arritjen e një marrëveshjeje në prag të kontratës, e cila u mbyll në prill 2021. E njëjta gazetë amerikane tani po padit të publikohen ato mesazhe me tekst.

Një hetim i mundshëm i Prokurorisë Publike Evropiane për sjelljen e von der Leyen ka hedhur më shumë ‘benzinë’ zjarrit. Në tetor, organi njoftoi se po shqyrtonte zyrtarisht negociatat për vaksinën, pa thënë nëse është zyrtari më i lartë i Komisionit që është në pikëpyetje të tij.