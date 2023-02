Skandali i Brukselit, Eva Kaili mbetet në paraburgim!

Eva Kaili dhe Antonio Panzeri mbeten në paraburgim pas seancave të sotme për skandalin e Katargate, siç raporton ERT. Pritet njoftimi zyrtar i prokurorisë.









Megjithatë, nuk ka asnjë informacion të ri për Eva Kailin, thanë avokatët e saj mbrojtës. Gjatë seancës, fillimisht Mihalis Dimitrakopoulos u vendos për 10 minuta, Sven Marin për më shumë se 40 minuta, ndërsa vetë zonja Kaili kërkoi të ndërhynte për një minutë.

Madje, theksohet se çështja e saj do të diskutohet sërish pas dy muajsh dhe jo një siç kishte ndodhur dy herët e mëparshme. Megjithatë, pala e zonjës Kaili ruan të drejtën e ankimimit brenda 24 orëve pas marrjes së vendimit.

“Të shkojë në shtëpi, te fëmija i saj” kërkuan avokatët e Kailit

Ndërkohë që ka përfunduar pak pas orës 17:00 seanca e Eva Kailit për çështjen Katargate nga këshilli paraprak i Brukselit. Seanca kishte filluar në orën 14:30.

Nga ana e tij, në deklaratat e tij, avokati i ri i Eva Kailit, Sven Marie, ka thënë për mediat se ka kërkuar lirimin me kusht të eurodeputetes. Nuk ka asnjë mundësi që as të largohet nga vendi, as të falsifikojë provat, për arsyen e thjeshtë se shkresat e çështjes janë të njohura për të gjithë.