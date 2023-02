A synoni më shumë përtej Bashkisë së Tiranës? Këlliçi në “Panorama TV”: Një politikan pa ambicie, nuk është në vendin e duhur! Sot fokusi im është tek…

Deputeti i Partisë Demokratike, Belind Këlliçi shprehet se gara për Bashkinë e Tiranës është për të gjithë Shqipërinë, si një hap për largimin e kryeministrit Edi Rama. I pyetur në emisionin “Log.” në Panorama TV nëse synon poste përtej Bashkisë së Tiranës, Këlliçi tha se një politikan që nuk ka ambicie, nuk është në vendin e duhur.









Por, shtoi Këlliçi, fokusi kryesor në situatën aktuale është gara për Bashkinë e Tiranës. Pavarësisht se nuk është zyrtarisht kandidat i PD-së për Tiranën, deputeti demokrat shprehet i bindur se ai do të garojë për zgjedhjet e 14 majit.

Endri Xhafo: Si lindi ideja e kandidimit për Bashkinë e Tiranës?

Belind Këlliçi: Ideja lindi për shkak të marrëdhënies time me kryeqytetin. Jam kthyer nga SHBA për të jetuar në këtë qytet. Dua që në të ardhmen, me familjen time të jetoj në Tiranë. Duke parë se në vitin 2021, unë mora mbi 10 mijë vota duke kaluar herësin dhe mora mandatin e deputetit. Këtë e lexova se Tirana ka nevojë për politikanë të rinj.

Është momenti më i mirë për të dhënë kontribut, nuk e shoh si sakrificë. Jam i bindur që më 14 maj, Erion Veliaj do mundet. Veliaj fitoi mandatin e parë. Në 2019-ën, Erion Veliaj fitoi mandatin e dytë për fajin tonë, për shkak se lamë mandatet. Erion Veliaj nuk merrte as mandatin e dytë. Në 2019-ën ka pasur mijëra vota të pavlefshme. Ka pasur rreth 8000 vota të pavlefshme, qëllimisht për të treguar refuzim ndaj kryetarit të Bashkisë. Ky është momenti më i mirë për shkak të situatës politike.

Neritan Alibali: Personi që hyn në kandidat, me Ramën dhe Bashën, kryetari i Bashkisë së Tiranës është një kandidat potencial për të drejtuar forcën politike dhe më pas kryeministër. Nuk mendoj se ju mendoni vetëm për kaq? Për një administrator që merret me ujin apo me çështje të tjera. Kandidimi juaj, beteja për Tiranën mendoj se është për të gjithë Shqipërinë. Për të qenë një kandidat i fortë për t’u bërë pasardhës i zotit Berisha. Duhet të jeni me një vizion përtej Tiranës. Duhet të tregosh vizionin.

Belind Këlliçi: Këto janë zgjedhje që bëhen për qytetarët, jo për politikanët. Një politikan që nuk është ambicioz, është në vendin e gabuar. Unë gjykoj që s’është normale që një vend të ketë një kryeministër në moshën 30-vjeçare. Unë gjykoj që nuk ka mënyrë më të mirë apo moment më të mirë për të treguar vlerat e mia qytetarëee dhe politike. Fitorja e Tiranës është fitorja e Shqipërisë.

Neritan Alibali: Kur të lindi ideja, e mendove që do shkoje më tej?

Belind Këlliçi: Do ishte shumë mirë që unë ta prish këtë traditë. Kjo është një traditë që nuk duhet të shihet si e tillë. Unë si Belind, sot do fokusohem vetëm për Tiranën. Unë e kam mbajtur diskursin tim 99% për problemet në Tiranë.