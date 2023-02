A mund të përsëritet historia? Evropa Qendrore ka frikë për një ‘tradhti të dytë të Mynihut’

“Duhet të pranojmë se do të jetë një sfidë e madhe të mbajmë entuziaste vendet anëtare të BE-së”, paralajmëroi kryeministri i Polonisë Mateusz Morawiecki në një podcast javën e kaluar. “Ne e kemi zgjuar Perëndimin, kështu që nuk mund ta lëmë të flejë përsëri”.









Udhëheqësit nga Evropa Qendrore, Balltiku dhe Skandinavia, duke përfshirë Morawieckin, kanë një perspektivë të natyrshme të ndryshme dhe shumë më tronditëse për pushtimin rus të Ukrainës në krahasim me homologët e tyre të Evropës Perëndimore.

Vendet që dikur ishin nën çizmet ruse – ose ishin fqinjë të shqetësuar të një Bashkimi Sovjetik ngacmues – kanë reaguar ndaj luftës me atë që psikologët e quajnë një përgjigje mbijetese. Dhe kjo është e informuar jo vetëm nga e kaluara e afërt, por një histori që shtrihet në shekuj, duke i shtyrë këto vende të angazhohen për një disfatë totale dhe të pakompromis ruse.

Ata e shohin të ardhmen e tyre si të lidhur në mënyrë të pandashme me atë të Ukrainës, dhe një fitore ruse – e pjesshme ose ndryshe – si humbje e tyre gjithashtu. Për ta, nuk mund të ketë konflikt të ngrirë dhe negociata që mund t’i lënë presidentit rus Vladimir Putin një mundësi për të rigrupuar forcat e tij dhe për t’u kthyer për t’i ndjekur ata.

Dhe kjo frikë nga një rrezik i qartë dhe i pranishëm po informon ndërveprimet e turpshme me homologët e Evropës Perëndimore këtu në Konferencën e Sigurisë së Mynihut – një nga forumet më me ndikim për diplomacinë globale – ndërsa evropianët qendrorë bëjnë presion për avionë luftarakë dhe më shumë tanke për Ukrainën dhe për një të qartë duke kuptuar se luftimet mund të përfundojnë vetëm kur Rusia të jetë mposhtur në mënyrë shkatërruese.

Në konferencat e kaluara në Mynih, reporterët dhe vëzhguesit u tërhoqën më shumë nga ndërveprimi midis kundërshtarëve. Por këtë herë, pa Rusi apo Iran – të dyja vendet ishin të paftuara – fokusi është te aleatët perëndimorë dhe se si ata do të rreshtohen dhe do të vazhdojnë me Ukrainën.

Do të flitet shumë për unitet gjatë dy ditëve të ardhshme dhe vetëlavdërim për kohezionin e treguar deri më sot. Do të jetë një mundësi për të shfaqur forcën dhe qëllimin e aleancës transatlantike. Por frika e mprehtë për Morawieckin dhe grupin e tij është se Evropa Perëndimore do të lodhet dhe, nëse i jepet një mundësi për një zgjidhje të negociuar – sado e dyshimtë – ata do ta kapin atë.

Dhe mund të mos jenë vetëm evropianët perëndimorë.

Të martën, pas një takimi të shefave të mbrojtjes perëndimore në Ramstein, Sekretari i Mbrojtjes i SHBA, Lloyd Austin tha se partnerët perëndimorë kishin rënë dakord për të ofruar më shumë sisteme të mbrojtjes ajrore, tanke, artileri dhe predha, si dhe trajnime për ushtrinë ukrainase. “Ky Grupi i Kontaktit e ka bërë të qartë se ne do të mbështesim luftën e Ukrainës për liri në një afat të gjatë”, u tha Austin gazetarëve.

Por zyrtarët amerikanë thuhet se i kanë kërkuar Kievit që të bëjë përfitime të rëndësishme në fushën e betejës sa më shpejt që të jetë e mundur, ndërkohë që Perëndimi ruan një oreks të fortë politik për ta mbështetur atë dhe përpara se Kongresi i SHBA-së i udhëhequr nga republikanët të fillojë të shkurtojë mbështetjen seriozisht, ose të marrin ciklet zgjedhore në mënyrën se si dhe më të kujdesshëm në mesin e administratës së Presidentit Joe Biden fillojnë të ngrenë presion mbi çështjen e strategjive të daljes.

Udhëheqësit e Evropës Qendrore nuk e shohin këtë luftë përmes lenteve të cikleve zgjedhore, megjithatë, dhe nervozizmi i tyre bazohet në histori – duke përfshirë edhe vetë historinë e Mynihut.

Ata kanë mbetur në baltë më parë, veçanërisht në vitin 1938, kur vetëm një kilometër nga vendi ku unë shkruaj këtë, Neville Chamberlain i Britanisë dhe Édouard Daladier i Francës nënshkruan marrëveshjen famëkeqe duke i dhënë Sudetenland Gjermanisë 85 vjet më parë. Çekët e njohin zbutjen si Mnichovská zrada, ose Tradhtia e Mynihut.

Më pas, pas luftës, ishin Jalta dhe Potsdami – konferencat që panë Jozef Stalinin që të ndikojë në Evropën Qendrore.

Por, kur Muri i Berlinit u rrëzua, Evropa Qendrore dhe Balltiku më në fund mund të ndalonin së shikuari me frikë drejt lindjes dhe të kthenin shikimin e tyre drejt perëndimit, duke formësuar identitetin dhe drejtimin e tyre post-sovjetik. Ata i kishin shpëtuar kurthit të historisë – ose kështu mendonin.

Për ta, anëtarësimi në Bashkimin Evropian dhe NATO ishte i shtyrë nga motive të ndryshme nga ato të vendeve të tjera të Evropës Perëndimore. Sipas historianit polak Jarosław Kuisz, themelues dhe redaktor i së përjavshmes Kultura Liberalna, ata mendonin se këto aleanca përfaqësonin sigurinë kundër ngecjes përsëri në kurth.

Por, tani – si gjatë pjesës më të madhe të historisë së tyre, duke u kthyer edhe më larg nga komisarët te carët – “lindja është kthyer”, tha ai.

Që në fillim, pushtimi i Rusisë u interpretua në rajon “jo si një ngjarje, por si pjesë e një procesi të gjatë historik”, vuri në dukje Kuisz. Dhe ky perceptim bazohet në përvojën e gjeneratave të mëparshme, të transmetuara përmes arsimit publik dhe privat dhe të ndarë në tavolinat e kuzhinës ndërsa familjet përkujtojnë historitë e tyre.

Ai gjithashtu informoi mirëseardhjen që polakët dhe evropianët e tjerë të Evropës Qendrore iu drejtuan refugjatëve ukrainas, në kontrast me refuzimin e tyre ndaj atyre nga pjesë të tjera të botës. Arsyet historike shpjegojnë trajtimin e ndryshëm, thonë polakët, duke vënë në dukje afërsinë e Ukrainës dhe lidhjet kulturore dhe gjuhësore që lidhin të dy vendet, si dhe një ndjenjë themelore të asaj që mund të përshkruhet si ndjeshmëri parandaluese.

Kur u pyetën për përqafimin e tyre ndaj ukrainasve të arratisur, evropianët qendrorë të të gjitha moshave përmendin një detyrë morale dhe dhembshuri, por ata gjithashtu theksojnë shqetësimet për përhapjen e konfliktit. Alarmi mbështetet nga një ankth i palëkundshëm historik dhe pushtimi i Ukrainës nga Putini, së bashku me tmerret e Bucha dhe Irpin, ka shkaktuar një dridhje gjenetike – të përbashkët nga të gjithë fqinjët e Rusisë.

Duke e parë luftën si pjesë të një procesi historik, në krahasim me një ngjarje që mund të përfundojë në mënyrë arbitrare ose shpejt, po riformëson gjithashtu aleancat në Evropën Qendrore. Partneritetet e krijuara, si Katër e Vishegradit, po zëvendësohen nga një grup vendesh që shtrihen nga Estonia në Bullgari – Hungaria është një përjashtim i dukshëm – të vendosura për ta çuar këtë luftë në një përfundim përfundimtar, sado kohë që të duhet, dhe për të siguruar që ata nuk janë të tërhequr përsëri në një kurth.

Ose, siç tha Morawiecki: “Ne bëjmë më shumë se të tjerët, sepse kemi më shumë për të fituar dhe më shumë se të tjerët për të humbur”.

Gazeta Shqiptare