Avokati i Eva Kaili apelon vendimin për vazhdimin e masës së paraburgimit – Kërkon marrje në pyetje me Panzerin

Kundër vendimit për zgjatjen e masës së paraburgimit të Eva Kailit është bërë ankim nga avokati i saj, Sven Marie, siç kishte bërë të ditur më parë.









Pas pesëmbëdhjetë ditësh Gjykata e Apelit do të vendosë nëse ajo do të qëndrojë në paraburgim apo jo.

Sipas Le Soir, avokati i Eva Kailit kërkon që klientja e tij të shqyrtohet në përballje me Antonio Panzerin, gjoja “trurin” e Katargate. Kujtojmë se Panzeri ka nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi me autoritetet belge për uljen e dënimit për të dhënë informacion për personat e përfshirë.

“Kaili është një trofe, fjalët e Panzerit u bënë Ungjill”, thotë Sven Marie

“Unë me të vërtetë besoja se ajo duhej dhe do të lirohej, të paktën me një byzylyk elektronik”, tha Sven Marie për Soir më herët pas vendimit të këshillit të procedurës paraprake. “Më vjen keq që nuk u publikua dhe unë ende mendoj se është një trofe. Por ajo nuk është vetëm nënkryetare e Parlamentit Europian, Eva Kaili është edhe nënë. Një nënë që e sheh fëmijën e saj 24 muajsh dy herë në muaj. Unë e respektoj këtë vendim, por e kontestoj dhe do të apeloj sot”, shtoi ai.

Vetë ai vuri në dukje se do të kishte preferuar që gjyqtari Cleese të ishte i pranishëm në konferencën paraprake, “sepse kush e di çështjen më mirë se ai? Nuk e di nëse rezultati do të ishte ndryshe, por ne kishim një gjyqtar që duhej ta zëvendësonte atë brenda një kohe të shkurtër dhe që padyshim nuk e dinte çështjen”. Megjithatë, Sven Marie thekson se ndan mendimin e avokatit të Mark Tarabella, për peshën e tepërt që i është dhënë të “penduarit” Panzeri, duke thënë: “Mendoj se të dhënat për ndalimin e klientit tim (s.s. Evas Kaili) bazohen në deklaratat e Panzerit, i cili gënjeu për dy muaj dhe tashmë me statusin e të ndjerit fjala e tij është bërë Ungjill”.

Kujtojmë se këshilli paraprak i Brukselit vendosi të premten zgjatjen e paraburgimit për Eva Kailin dhe Pier Antonio Panzeri, në kuadër të hetimeve për çështjen e korrupsionit në Katargate.

Eva Kaili doli sot për herë të tretë para këshillit paraprak të Brukselit për kërkesën e lirimit të saj. Në bazë të procedurës, Eva Kailit këtë herë i zgjatet edhe për dy muaj paraburgimi.