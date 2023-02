Dëshironi ta nisni ditën me vrull? Ja 5 ushqime të shëndetshme, sipas nutricionistëve

Dëshironi ta nisni ditën me vrull?









Ushqeni trupin tuaj me ushqime që do t’ju fuqizojnë. Është e vërtetë që asnjë vakt nuk është superior ndaj një tjetri, por ngrënia e një mëngjesi të pasur me lëndë ushqyese mund të bëjë mrekulli për mendjen dhe trupin tuaj. Pavarësisht nëse e hani atë çdo ditë ose rrallë gjeni kohë për mëngjes, transformimi i vaktit të parë të ditës tuaj në një vakt të mbushur me vitamina dhe minerale kyçe do t’ju ndihmojë të kaloni mjegullën e mundshme të trurit që zakonisht shkaktohet nga sheqeri i ulët në gjak.

Një studim sugjeron se individët që kanë zakone të parregullta të konsumimit të mëngjesit kanë më shumë gjasa të zhvillojnë probleme me metabolizmin. Jo vetëm kaq, ata që hanë mëngjes kanë më shumë gjasa të kenë nivele më të ulëta të kolesterolit në serum , duke e mbajtur zemrën në gjendje të mirë.

Çfarë të hani për mëngjes?

Drithëra

Drithërat integrale përmbajnë antioksidantë që mbrojnë indet tuaja nga inflamacioni i dëmshëm. Plus, ato janë të ngarkuara me minerale si kalcium, kalium, magnez, zink dhe hekur, blloqe të rëndësishme ndërtuese për një sistem të fortë imunitar dhe zemër të shëndetshme. Vitaminat B që gjenden në drithërat gjithashtu ndihmojnë trupin tuaj të shndërrojë ushqimin në energji.

Banane

Bananet ju ndihmojnë të mbusheni dhe të vini në paketimin e tyre portativ. Folati i tyre dhe vitamina B6 ndihmojnë në prodhimin e serotoninës, e cila mund të ndihmojë në përmirësimin e humorit dhe reduktimin e ankthit . Fibra e tretshme gjithashtu ndihmon në uljen e kolesterolit duke e hequr atë nga trakti gastrointestinal dhe duke e parandaluar atë të lëvizë në qarkullimin e gjakut (d.m.th. duke bllokuar arteriet tuaja). Dhe, nëse jeni zgjuar herët për një stërvitje, elektrolitet kalium dhe magnez që gjenden në banane do t’ju ndihmojnë të rikuperoni shpejt.

Kumbulla të thata

Kumbullat e thata janë të nënvlerësuara, por ato janë jashtëzakonisht të larta në lëndë ushqyese duke i bërë ato një shtesë e shkëlqyer për mëngjesin. Ato janë natyralisht të ëmbla dhe përmbajnë vitamina dhe minerale që punojnë së bashku për të mbrojtur kockat, duke përfshirë fibra, vitaminë K, magnez, kalium, bor, bakër dhe polifenole. Një studim sugjeron se ngrënia e pesë deri në gjashtë kumbulla të thata çdo ditë mund të ndihmojë në mbështetjen e shëndetit të kockave gjatë gjithë jetëgjatësisë , veçanërisht për gratë pas menopauzës në rrezik për fraktura të kockave. Ka kaq shumë mënyra për të shijuar kumbullat e thata : Provoni të shtoni kumbulla të thata të copëtuara si një mbushje në bollgur, kos ose një smoothie në mëngjes.

Vezë

Ka shumë arsye pse vezët janë një bazë klasike e mëngjesit. Plot me vitamina A, D dhe B12, ato janë një ushqim i lirë dhe i pasur me lëndë ushqyese . Dy vezë të mëdha përmbajnë gjithashtu më shumë se 50% të kolinës që ju nevojitet çdo ditë , dhe vetëm një vezë ka rreth 8 gram proteina gjithashtu. Pothuajse çdo gjë në trupin tonë kërkon proteina për të funksionuar siç duhet, duke përfshirë lëkurën, gjakun, muskujt dhe kockat tona. Proteina gjithashtu merr më shumë kohë për t’u tretur sesa karbohidratet, kështu që ju ndiheni më të ngopur për një kohë më të gjatë.

Manaferra

Studimet e fundit sugjerojnë se manaferrat kanë role të dobishme në shumë funksione të trupit si mbështetja e funksionit imunitar dhe sistemi gastrointestinal. Një filxhan luleshtrydhe ka 3 gram fibra dhe të gjitha nevojat e ditës tuaj për vitaminë C. Antioksidantët që gjenden në manaferrat (përfshirë boronicat, manaferrat dhe mjedrat) gjithashtu kanë veti mbrojtëse të qelizave. Ngrënia e më shumë prej tyre mund të ndihmojë në mbrojtjen e enëve të gjakut nga pllakat e dëmshme dhe në rritjen e qarkullimit. Nëse manaferrat nuk janë në krye të listës suaj, agrumet, mollët, frutat me gurë dhe pjepri janë të gjitha alternativa të shkëlqyera. Ato janë të mbushura me kalium për të ndihmuar në balancimin e presionit të gjakut dhe për të zbutur fryrjen e pakëndshme.