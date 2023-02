EMRAT/ Kapen në ‘shtëpi bari’ dy shqiptarët në Angli. Pas arrestimit 28-vjeçari tregon se i kërcënohej familja nëse…

Zbulohet një ‘shtëpi bari’ në Angli. Autoritetet kanë vënë në pranga 28-vjeçarin Mateo Pepaj dhe 41-vjeçarin Fatos Maçi.









Mediat e huaja bëjnë me dije se dy shqiptarët punonin si kopshtarë brenda ‘shtëpisë së barit’, ku pas arrestimi 28-vjeçari tha për policinë se ishte i pastrehë dhe se ishte kërcënuar nga bandat se nëse do të kontaktonte me policinë familja e tij në Shqipëri do të dëmtohej.

Në dëshminë e tij tregoi se ‘mafia’ për të cilën punonte ia njihte të gjithë familjen dhe se besonte se kërcënimet ishin të vërteta.

Ndërkohë gjatë këtij operacioni u gjetën 12 bimë rreth 1 me të larta, 12 llamba, një ventilator dhe 13 transformatorë. Ndërsa në një tjetër dhomë, ngjitur u gjetën tetë bimë , tetë llamba dhe tetë transformatorë.