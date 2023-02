“Gjueti” spiunësh në Europë – Amerikanët kërkojnë agjentë rusë!

Në sfondin e luftës midis Rusisë dhe Ukrainës, Perëndimi po punon për të ndihmuar Kievin sado që të mundet – me armë, ndihmë civile dhe madje edhe inteligjencë. Në sfond dhe ky sfond tërbohet një tjetër betejë me Rusinë, ajo e spiunëve.









Megjithëse shërbimet e inteligjencës ruse u goditën vitin e kaluar pas pushtimit rus të Ukrainës – më i madhi që nga fundi i Luftës së Ftohtë, thonë agjencitë perëndimore – aftësitë e tyre mbeten të forta.

Veprimet e bashkërenduara të vendeve perëndimore ndoshta e kapën Rusinë në befasi dhe e shkëputën atë nga burimet e inteligjencës dhe informatorët. Në një farë kuptimi, shkruan Washington Post në një raport të gjerë, është një nga pasojat e paqëllimshme të pushtimit të Ukrainës, ato që Putini nuk e kishte imagjinuar.

Rusia mund të ketë hedhur peshën e saj pas luftës në Ukrainë – e cila ekspozoi gjithashtu probleme për aparatin e saj të inteligjencës – por ajo kurrë nuk e harron Evropën.

Në fund të fundit, makina e spiunazhit të Bashkimit Sovjetik u “shtang” vetëm për pak kohë nga shpërbërja e superfuqisë. Edhe sot e kësaj dite ajo ruan një bazë të fortë në Perëndim – mund të mendohet se një njeri nga zorrët e kësaj makinerie, Vladimir Putin, tregoi një interes të veçantë për të dhe ende po.

Por ajo që Perëndimi mund të mos e ketë kuptuar është se sa thellë spiunazhi rus kishte depërtuar në caqe të ndjeshme perëndimore, madje edhe në agjencitë e kundërzbulimit.

Në janar, Gjermania arrestoi Arthur Eller me akuzën e spiunimit për Rusinë. Megjithëse Berlini u përpoq të minimizonte çështjen, Eller kishte akses në të dhëna të ndjeshme dhe potencialisht bëri dëm. Një muaj më parë, një zyrtar i BND-së, shërbimi sekret gjerman, Carstern Linke, ishte arrestuar me akses në dosjet e personelit . Veprimi i tij pro-rus u bë i njohur me ndihmën e një agjencie tjetër perëndimore.

Pyetja e hapur tani është se çfarë i lidhte dy burrat (të cilët ishin takuar në vitin 2021) dhe nëse ata ishin bashkëpunëtorë. Pas arrestimit të tij, Eller foli dhe u përpoq të fajësonte Linke, duke thënë se ai po e manipulonte atë. Hetimi nuk ka përfunduar.

Operacione të ngjashme u zhvilluan në Holandë, Norvegji, Suedi, Austri, Poloni dhe Slloveni. Ajo u parapri nga dëbimi i rreth 400 zyrtarëve rusë nga ambasadat ruse në të gjithë Evropën – disa prej tyre edhe nga Greqia.

Vitin e kaluar u bë i ditur një tjetër rast i infiltrimit rus. Një “brazilian” u pa në Amsterdam pak para se të punonte në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë në Hagë si asistent. Ai ishte në fakt një agjent i kundërzbulimit ushtarak rus (GRU)i cili jetonte prej vitesh në Brazil duke “ndërtuar” një identitet atje dhe studime që e sollën në Hagë. Rusia ka mohuar se ai është spiun, por po kërkon ekstradimin e tij sepse ai kërkohet në Rusi me akuza për trafik droge.

Shembulli i tretë, në nëntor në Norvegji. Dhe atje një “brazilian” u përpoq të nxirrte informacion nga ekspertët për çështjet e sigurisë së Arktikut. Në fakt ai ishte edhe në GRU.

Çorganizimi në Moskë

Moska është përpjekur të kompensojë terrenin e humbur. Një nga mjetet, spiunazhi kibernetik, ndërsa ka përfituar edhe nga flukset e refugjatëve për të gjetur informatorë të rinj, të cilët do të punojnë pa mbulesë diplomatike, çfarëdo që të thotë kjo. Në disa raste ai u përpoq të dërgonte spiunët e dëbuar nga një tjetër në një vend evropian – një lëvizje dëshpërimi.

Agjencitë perëndimore shohin lëvizje të tjera të pasakta nga Rusia, gjë që i bën agjentët e saj më të ndjeshëm ndaj zbulimit. Por ata janë gjithashtu të befasuar që Moska duket çuditërisht joaktive për çështje të tjera, të tilla si anëtarësimi i Suedisë dhe Finlandës në NATO, ndoshta sepse opinioni publik në të dy vendet është në favor të anëtarësimit, kështu që nuk ka gjasa të ndikohet negativisht.