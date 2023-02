Hamza al-Homsi, udhëheqësi i ISIS në Siri ka vdekur pas një sulmi ajror amerikan

Lideri i Shtetit Islamik (ISIS) Hamza al-Homsi u vra në Siri, pas një sulmi ajror të kryer më herët të premten nga forcat amerikane së bashku me Forcat Demokratike Siriane. Komanda Qendrore e SHBA njoftoi incidentin të premten (2/17), duke thënë se katër personel ushtarak aktiv u plagosën në operacion.

“Mbrëmë, gjatë një sulmi me helikopter të SHBA-së dhe Forcave Demokratike Siriane në verilindje të Sirisë, një shpërthim në objektiv rezultoi në lëndime të katër ushtarëve amerikanë dhe një qen pune të trajnuar. Hamza al-Homsi u vra”, tha Komanda Qendrore e SHBA në një deklaratë.

