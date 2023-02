“Jam sulmuaar nga terroristët dhe avokatët e divorcit”/ Bruce Willis: Asgjë nuk mund të më shkatërrojë- Fjalimi i tij 2018 bëhet përsëri viral

Bruce Willis u diagnostikua me demencë frontotemporale (FTD), siç u zbulua në një publikim nga një prej vajzave të tij, Ramer. Aktori u diagnostikua me afazi rreth një vit më parë, gjë që e bëri atë të tërhiqej nga aktrimi.

Në njoftimin e bërë nga vajza e tij, ajo shprehet se gjendja e të atit është rënduar, por i lumturon fakti që më në fund kanë një diagnozë të qartë në duar, pasi tashmë e dinë se me çfarë po përballen.

“Duam t’ju informojmë për bashkëshortin, babanë dhe mikun tonë të dashur pasi tani kemi një kuptim më të thellë të asaj që ai po kalon. Që kur shpallëm diagnozën e tij të afazisë në pranverën e vitit 2022, gjendja e Bruce ka përparuar dhe tani kemi një diagnozë më specifike: demencë frontotemporale (e njohur si FTD). Fatkeqësisht, sfidat e komunikimit janë vetëm një simptomë e sëmundjes me të cilën ai po përballet. Edhe pse kjo është e dhimbshme, është një lehtësim që më në fund të kemi një diagnozë të qartë”, thotë ndër të tjera Ramer Willis në publikimin e saj.

Gjendja në fjalë prek lobet e trurit, të vendosura menjëherë pas ballit. Ata janë përgjegjës për sjelljen, emocionet, zgjidhjen e problemeve dhe planifikimin.

Personi që vuan nga kjo sëmundje shfaq ndryshime në personalitetin e tij, sjellje obsesive, por edhe vështirësi në të folur.

Pas zbulimit të Ramer Willis, fjalimi i Bruce Willis në Comedy Central 2018, në të cilin ai e deklaroi veten “të pathyeshëm” po bën xhiron e internetit.

Duke dashur të gëzojnë yllin e Hollivudit, si dhe familjen e tij, të cilët po kalojnë periudha të vështira, fansat e kanë postuar vazhdimisht videon në Twitter për të kujtuar se “asgjë nuk e pengon Bruce Willis”.

“I’ve been attacked by terrorists, asteroids, film critics, music critics, divorce lawyers, male pattern baldness and none of it stopped me because I’m still Bruce Fucking Willis”

