‘Kërkon të shpëtojë si mi’/ Berisha paralajmëron Ramën për skandalin ‘McGonigal’: Komisioni Hetimor do ngrihet, kudo që të shkosh do të ndjekin protestat

Kreu i PD, Sali Berisha ka reaguar sërish në lidhje me skandalin ‘McGonigal’, ku tha se Komisioni Hetimor do të ngrihet për të hetuar lidhjet e kryeministrit Edi Rama me ish-zyrtarin e FBI-së.









Berisha tha se opozita do ta ndjekë kudo që shkon kryeministri dhe do protestohet, pasi Rama refuzon të vijë e të flasë në Parlament.

“Tha unë nuk ka shanc të lejoj komisionin hetimor për aferën e shekullit për një aferë që ka trondit në palcë politikën në SHBA, në Shqipëri dhe në mbarë vendet e lira. Edi Rama nuk ka shans të pengojnë të drejtën Kushtetuese të parlamentit për të krijuar komision. Nëse ky beson këtë ai provokon destabilizim të plotë, unë i them qytetarëve se kurrë në histori as në diktaturë nuk ka ndodhur që Byroja të anulojë ligje, nuk ka ajo e Enver Hoxhës se bënte. Ka vetëm procedurë ligjore, një grup banditësh pa moral politik u thonë shqiptarëve se Byroja anuloi ligjin e Komisioneve hetimore, jashtë çdo lloj imagjinate, ligji anulohet vetëm me ligj të parlamentit dhe kurë me vullnet të askujt tjetër. Kur parlamenti miraton një ligj dhe thotë u anulua. Banditizmi politik ndaj qytetarëve dhe Kushtetutës tejkalon edhe Korenë e Veriut sepse dhe në diktaturë procedura zbatohej. Kjo tregon se verbëria, tmerri dhe paniku që ka Edi Rama nga aktet që ka kryer e shtyn atë në çdo veprim, ka humbur menjën dhe kërkon si mi të shpëtoj prapa çdo lloj absurditeti të fshihet, nuk vjen në parlament për ballafaqim por shkon në studio. Ju garantoj se kudo të shkon do të montohen protesta të fuqishme flakë për flakë, shkon për të shpëla surratin, të vij të flasë në Parlament, kudo që të shkel do bëjë protesta”, tha Berisha.