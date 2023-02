“Ne jemi idiotë të dobishëm”/ Stërvitja detare e Afrikës së Jugut me Rusinë dhe Kinën ngre alarmin perëndimor

Afrika e Jugut do të niste një stërvitje të përbashkët detare me Rusinë dhe Kinën të premten (17 shkurt), një veprim që ai e quan rutinë, por që ka nxitur kritikat e brendshme dhe frikën se stërvitjet do të rrezikojnë marrëdhëniet e rëndësishme me partnerët perëndimorë.

Fuqitë botërore po konkurrojnë për ndikim në Afrikë mes tensioneve të thelluara globale që rezultojnë nga lufta në Ukrainë dhe një qëndrimi gjithnjë e më agresiv kinez ndaj Tajvanit të vetëqeverisur.

Disa kombe afrikane po refuzojnë me vendosmëri të marrin anën e tyre ndërsa kërkojnë të përfitojnë nga tërheqja diplomatike. Por analistët thanë se pritja e stërvitjes 10-ditore Mosi II, e cila përkon me njëvjetorin e pushtimit të Ukrainës nga Moska më 24 shkurt, është një strategji e rrezikshme.

The ANC government will host Exercise Mosi II, the combined maritime exercise with the navy of South Africa, Russia, & China, off the coast of KwaZulu-Natal from 17-25 February 2023.

The exercise coincides with the anniversary of Russia’s invasion of Ukraine on 24 February 2022. pic.twitter.com/mWkTIf8Rtr

— Ofentse Donald Davhie (@donalddavhie) February 13, 2023