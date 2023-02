‘Në SHBA kushton 90 dollarë tek ne dyfishohet’/ PD çmimin e ri të patentave: ‘Marrëveshje kartel’ e diktuar nga shteti, abuzimet bëhen në kurriz të popullit

Partia Demokratike ka reaguar pas vendimit të marrë nga Drejtoria e Shërbimeve të Transportit Rrugor për dyfishimin e çmimit për patentat.









Në një deklaratë për mediat, anëtari i Këshillit Lisandër Hoxha tha se biznesi privat e shtetëror janë bërë bashkë dhe kanë vendosur të dyfishojnë çmimin e patentave, ku thekson se këto janë “marrëveshje kartel” që diktohen nga shteti.

Sakaq shtoi se patentat në SHBA kushtojnë 90 USD ndërsa për familjet shqiptare do shndërrohet në barë.

Deklaratë e plotë:

Të dashur shqiptarë: Çmimi i patentave sapo është dyfishuar nëpërmjet një vendimi të pahasur më parë në manualet e ekonomive të tregut të lirë. Biznesi privat dhe shteti janë bërë bashkë dhe kanë rënë dakord që tarifa për lejet e drejtimit të automjeteve të dyfishohet: nga 40-50 mijë lekë që kushton aktualisht, në vijim do të duhet të paguani 85 mijë lekë! Vendim është marrë nga Drejtoria e Shërbimeve të Transportit Rrugor, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve dhe Shoqata e Autoshkollave. Ku qëndron problemi këtu, përveç rritjes së çmimit me dyfish? Ato që njihen si “marrëveshje kartel”, mundësohen nga bashkimi i interesave dhe vullneteve të operatorëve private, të cilët zotërojnë një treg të caktuar dhe dakordohen që, çmimet e mallrave apo shërbimeve që ofrojnë të jenë të unifikuara, me qëllim fitimin e sigurt. Shteti vepron si roje që kjo të mos ndodhë me qëllim mbrojtjen e konsumatorit. Nëse “marrëveshjet kartel”, të arritura nën rrogoz nga private, diktohen nga shteti ndëshkimi vijon nga gjobat deri te sanksionet më të forta. Si Tatimet ashtu dhe Drejtoria e rrugëve, jo vetëm abuzojnë me çmimin në kurriz të qytetarëve, por edhe marrin kompetenca që nuk u takojnë. Çmimet për segmente të tregut ku ka konkurrencë të kufizuar, vendosen nga ente rregullatore, që kanë përparësi garantimin e cilësisë së një shërbimi apo malli dhe mbrojtjen e konsumatorit. Çmimet vendosen me kritere sociale dhe shkencore, si edhe me transparencë që merr parasysh, si publikun ashtu dhe grupet e interesit.Thënë këtë, si Tatimet ashtu dhe Drejtoria e Transportit Rrugor, nuk ka të drejtë të vendosin çmime. Në statutin e DPTRRSH përcaktohet qartë se tarifat vendosen për mallrat dhe shërbimet që ofrohen nga ky ent, jo për tregun privat. Siç thekson gazetarja Ola Xama “Qershia mbi tortë është që marrëveshja do aplikohet në mars, pra pas 10 ditësh, dhe i komunikohet publikut me një intervistë që jepet në media. Aventurë!”, Të dashur qytetarë: fëmijëve tuaj, që mbushin moshën për patentë do t’u kushtojë kjo leje dyfish. Për disa kjo mund të mos jetë problem, por për shumicën e familjeve shqiptare është një barrë më shumë. Sa për krahasim, pajisja me patentë në shtetin e Neë York-ut në ShBA, kushton 90 USD. Partia Demokratike është forcë e tregut të lirë, e sipërmarrjes private dhe e shtetit të vogël, por ajo nuk mund të mbajë gojën mbyllur, kur shteti çiftohet me privatin për të pjellë një mostër si ky rast. Por këtë qeveri kemi, dhe ju e njihni mire: Ajo i pëlqen kartelet, që nga Sinaloa e deri te patentat.