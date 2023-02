“Nuk më thanë se shkpo në spital”/ Tragjedia me vogëlushen e vdekur në Selanik: Nuk u interesojnë jetët e zezakëve,– thirrja e nënës për vdekjen e saj

Pamjet e një tragjedie të vjetër u zhvilluan jashtë çerdhes komunale “Agios Stylianos” në Selanik, ku vajza 2.5-vjeçare humbi jetën në mëngjes, ndërsa nëna e fëmijës u rrëzua duke qarë.









Duke mbajtur celularin me fotot e së bijës në duar, nëna e fëmijës u tha gazetarëve se hera e fundit që ka takuar vajzën e saj ka qenë 15 ditë më parë.

“Fëmija im ishte i shëndetshëm. Ajo më ka munguar shumë, edhe mua më ka munguar shumë fëmija im dhe i kam thënë që në një kohë të shkurtër do të jemi sërish bashkë”, tha nëna duke shkaktuar emocion.

“Fëmija im nuk ishte i sëmurë, ajo nuk ishte e sëmurë, ajo ishte vetëm e zezë. Zezakët nuk kujdesen për jetën”, u tha nëna e tij gazetarëve.

Shiko Videon:

Fëmija 2.5 vjeç i vdekur në Ag. Stylianos

“Kjo është hera e parë që shoh fëmijën tim kështu. Ishte shumë mirë, asnjëherë i sëmurë. Ata më thanë se sot në mëngjes fëmija im nuk flet dhe ajo vdiq. Nuk më thanë kurrë që fëmija ishte dërguar në spital. Në mëngjes kur erdhi doktori ishte shtrirë dhe nuk fliste. E vizitoja çdo dy javë dhe nesër do ta merrja me vete në shtëpi, por fëmija më vdiq”, tha nëna e saj me lot.

Sipas avokates së saj, Efi Orfanidou, pas një beteje të gjatë ligjore të bërë nga nëna për të marrë kujdestarinë e fëmijës së saj, sot në mesditë fëmija do të kthehej në shtëpinë e tij.

“Është vërtet një histori tronditëse. E ëma ndërroi punë sepse i ishte hequr kujdestaria, punon, e ngriti shtëpinë si duhet dhe jeta e saj ishte ky fëmijë. Pa mundësi financiare, ne e bëmë këtë luftë me të gjitha forcat për të mundur të rrëzojmë vendimin për heqjen e kujdestarisë së fëmijës”, theksoi ai.

“Nëna është në një situatë shumë të vështirë, është rrëzuar. Fëmija ishte jeta e saj. Ajo e mbante gjithmonë vizitën dhe e shihte fëmijën e vogël”, tha znj. Orphanidou.

Hetimi i prokurorisë për vdekjen e vajzës

Sipas informacioneve, vajza e vogël nga Nigeria jetonte në shtëpi, me urdhër të prokurorisë, prej dy vitesh dhe të enjten u dërgua në spitalin e Hipokratit me infeksion të rrugëve të frymëmarrjes, për t’u ekzaminuar nga mjekët, të cilët rekomanduan mjekim dhe rikontroll në dhjetë ditë, ndërkohë që i njoftuan drejtuesit e strukturës se ekzistonte mundësia që ajo të operohej.

Pas analizave, fëmija është rikthyer në çerdhen komunale dhe mëngjesin e sotëm ka “humbur” me gjithë përpjekjet e shpëtimtarëve të EKAV-it për reanimim kardiopulmonar.

Prokuroria Penale ka urdhëruar një ekzaminim paraprak për zbardhjen e shkaqeve të vdekjes së fëmijës. Hetimi urgjent drejtohet kundër të gjithë përgjegjësve. Në këtë kuadër, ndër të tjera, do të thirren për të dëshmuar mjekët e spitalit Hipokrati, të cilët kanë ekzaminuar dje fëmijën dhe stafi i çerdhes komunale “Agios Stylianos” . Gjithashtu, ndër të tjera do të dorëzohet edhe raporti mjeko-ligjor, dosja mjekësore dhe historia mjekësore e të miturës.

Ajo që do të hetohet është nëse janë vërtetuar veprat penale të ekspozimit që rezulton me vdekje, vrasje nga pakujdesia.

Nëna e fëmijës iu shmang ekipeve televizive:

Të dërmuar pak më parë kanë mbërritur edhe miqtë e familjes së fëmijës që kanë hyrë të përlotur në çerdhen e bashkisë.

Miqtë e familjes së fëmijës

Ndërkohë ministri i Shëndetësisë Thanos Pleuris urdhëroi hetimin për rastin dhe Spitali Hipokrati i Selanikut nisi hetimet paraprake.

“Fëmija kishte probleme ORL”

E tronditur nga vdekja e vajzës nga Nigeria e cila ishte pritur në institucionin “Agios Stylianos”, tha Sekretari i Përgjithshëm i Bashkisë së Selanikut.

Siç tha ai, “fëmija ishte 2.5 vjeç dhe ishte vendosur në strukturë. Me gjithë përpjekjet si të stafit ashtu edhe të ambulancës që mbërriti menjëherë, nuk u bë e mundur mbajtja e tij në jetë. Fëmija kishte probleme kronike ORL. Vetëm ditën e djeshme ai ishte transferuar, me urdhër të mjekut të institucionit, në spitalin Hipokrati. Atij iu nënshtrua trajtimi antibiotik dhe medikamentoz të cilin e nisëm dje, por gjendja e tij u përkeqësua dhe në orët e mëngjesit me ndërhyrjen e çerdheve u bënë të gjitha përpjekjet. Fatkeqësisht, nuk u bë e mundur të mbahej në jetë fëmija” .

Deklaratat e sekretarit të përgjithshëm të Bashkisë së Selanikut, Nikos Liakopoulos:

Deklarata e Liakopoulos

Lidhur me problemet kronike me të cilat ballafaqohet vogëlushja, ne ishim duke ndjekur udhëzimet e mjekëve”.

Sekretari i përgjithshëm i Bashkisë tha se do të hetohet për ngjarjen. “Jemi në komunikim ashtu siç duhet me nënën dhe familjen e fëmijës, të gjitha procedurat e nevojshme po kryhen sipas planit. Do të ndërmerren të gjitha veprimet e nevojshme në lidhje me kujtimin e fëmijës”.

Liakopoulos vuri në dukje më tej se Agios Stylianos ka një histori 110-vjeçare në mbrojtjen e fëmijëve. “Shën Stylianos ka një histori të gjatë të kujdesit për fëmijët”, tha ai.