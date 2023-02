ONM rekomandon në KPA shkarkimin e prokurores së Tiranës, kunatë e Mirel Mërtirit

GERTA SHENA









Në fundin e dhjetorit të vitit që sapo lamë pas, u bë me dije se Komisioni i Pavarur i Kualifikimit me shumicë votash kishte konfirmuar në detyrë prokuroren Mariola Mërtiri.

Ajo i tha KPK-së se njohjet e saj me kunatën kishin qenë të përcipta dhe lidheshin vetëm prej faktit se ajo ishte bashkëjetuese e vëllait të bashkëshortit të saj. Ndërsa mohoi të njihte Zoton dhe personat e tjerë të përmendur në aferën e inceneratorëve. Dhe minimizoi rolin e bashkëshortit të saj si i punësuar i kompanisë në fjalë. Mirëpo, me sa duket, ONM-ja ka vendosur të mos heqë dorë nga gjetjet e veta e për pasojë i ka kërkuar KPA-së të ndryshojë vendimin e KPK-së.

Kundërshtia

Operacioni Ndërkombëtar i Monitorimit ka rekomanduar shkarkimin e prokurores së Tiranës, Mariola Mërtiri, e cila rezulton të jetë dhe kunata e Stela Gugallja dhe Mirel Mërtirit. ONM, pasi është njohur me vendimin e zbardhur të trupit gjykues të KPK-së, ka rekomanduar rastin e prokurores Mariola Mërtiri, se duhet të ankimohet pranë Komisionit të Posaçëm të Apelimit dhe të shkarkohet. Në argumentin e dhënë, ONM thotë se ka gjetur kontakte të Mërtirit me një person të dënuar në Itali për shfrytëzim prostitucioni dhe trafik narkotikësh. Sipas KPK-së, Mërtiri nuk e kishte deklaruar këtë kontakt. Madje, ky person i dënuar thuhet se i kishte shitur Mërtirit dhe bashkëshortit të saj apartamentin në Fier për 4.5 milionë lekë në vitin 2011.

