Partia Popullore Europian anulon takimin në Itali pas deklaratave të Berlusconit për Zelenskyy

Shefi i Partisë Popullore Evropiane, Manfred Weber hodhi poshtë planet për të mbajtur një takim të të gjithë eurodeputetëve të tij në Itali këtë verë, pas komenteve të diskutueshme të ish-kryeministrit italian Silvio Berlusconi për Ukrainën.









Berlusconi provokoi zemërim fundjavën e kaluar për fajin për luftën e Vladimir Putin kundër Ukrainës mbi Volodymyr Zelenskyy. Berlusconi drejton Forza Italia-n, pjesë e familjes së qendrës së djathtë EPP, dhe një partner i vogël në koalicionin e qeverisë së djathtë të kryeministres italiane Giorgia Meloni.

Deputetët e EPP nga nëntë vende reaguan me furi në një takim me dyer të mbyllura në Strasburg të martën, me disa që kërcënuar se do të bojkotojnë takimin në Napoli nëse Berlusconi merr pjesë, duke bërë që EPP të distancohet publikisht nga komentet e Berlusconit. Polemika ka krijuar një ‘dhimbje’ koke politike për shefin e EPP-së, Weber, i cili është përpjekur të bashkohet me partinë Vëllezërit e Italisë së Melonit përpara zgjedhjeve të BE-së vitin e ardhshëm.

Të premten, Weber thirri një takim të ligjvënësve kryesorë të grupeve dhe më pas shkroi në Twitter: “Pas komenteve të Silvio Berlusconit për Ukrainën, ne vendosëm të anulojmë ditët tona të studimit në Napoli. Mbështetja për Ukrainën nuk është fakultative.”

Berlusconi u qortua gjithashtu pas komenteve të tij nga ish-presidenti i Parlamentit Evropian dhe tani ministri i Jashtëm italian Antonio Tajani, i cili tha se partia e tyre Forza Italia “ka qenë gjithmonë në anën e pavarësisë së Ukrainës”.

Një zëdhënës i Weber tha se plani për takimin e Napolit kishte qenë që të gjithë 176 ligjvënësit dhe stafi i PPE-së të diskutonin strategjinë e grupit konservator përpara zgjedhjeve të BE-së në 2024 dhe të diskutonin se cilat politika duhet të kenë ende prioritet përpara asaj kohe. Një destinacion alternativ për takimin, i planifikuar për 7-9 qershor, nuk është zgjedhur ende.