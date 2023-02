Pas takimit me ambasadoren Kim dhe zyrtarët e DASH/ Tabaku: Amnistia Fiskale është e keqja e madhe e biznesit, zbeh garën

Deputetja demokrate, Jorida Tabaku është takuar me ambasadoren e SHBA, Yuri Kim dhe zyrtarin e lartë të DASH.









Tabaku ka zbardhur temat e diskutuara në tre komisionet parlamentare, ku përmes një postimi në ‘Twitter’ shkruan se fokus ka qenë klima e biznesit, korrupsioni në vend të cilat sipas deputetes këto të fundit po cënojnë biznesin.

Postimi i plotë:

Kënaqësi diskutimi me @BizAtState mbi klimën e biznesit, korrupsionin endemik që pengon shfrytëzimin e potencialit të jashtëzakonshëm të vendit. Problemet si kontratat selektive, ligjet speciale & mungesa garës cënojnë biznesin. Amnistia Fiskale është e keqja e madhe dhe për sa kohë do mbajë një votë në kuvend. Ajo do jetë kundër saj, pasi cënon barazinë para ligjit dhe bizneseve të ndershëm taksapagues!

Shqipëria ka potencialin për të zgjeruar më tej partneritetin strategjik me SHBA në fushën e energjisë, teknologjisë, konkurencën në porte dhe energjinë e gjelbër! Sfida kryesore mbetet emigrimi dhe meritokracia! Duhet të bëjmë gjithçka të mbajmë të rinjtë këtu!