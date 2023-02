Protestë në ditën kur Gjykata vendos për vulën e PD, Berisha: Kemi punë me Ramën, nuk merremi me institucionin e Drejtësisë

Ish-kryeministri, Edi Rama në një bashkëbisedim me gazetarët tha se është koincidencë fakti që protesta kombëtare e opozitës dhe vendimin i gjykatës për fatin e PD-së do zhvillohen në një ditë, më 3 mars.









Berisha tha se protesta do jetë gjigande dhe se fokus ka largimin e kryeministrit Edi Rama.

“S’kemi punë fare me Gjykatën. Protesta nuk ka lidhje me Gjykatën, e kemi me Ramën. Një protestë gjigande s’merret me gjykatën, e kemi me Edi Ramën, jemi kundra Ramës. Ra si koincidencë, por nuk kanë lidhje me njëra-tjetrën”, tha ai.