Rama shpenzim 4 mln euro për ‘Kopshtin e Parajsës’ në Kryeministri/ PD: Pasuritë e qytetarëve po i përdor si të vetat, luksi i tij po dëbon  shqiptarët

Partia Demokratike ka reaguar pas publikimit të lajmit nga Panorama TV, se Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka shpallur fitues kompaninë “Fusha” për të ndërtuar të ashtuquajturin Kopshtin e Parajsës në oborrin e kryeministrisë, instalacion që do u kushtojë shqiptarëve 4 milionë euro.









Zëdhënësja e PD, Floriana Garo, në një deklaratë për mediat tha se “kopështi i Parajsës”, përveç kostos së pajustifkuar, është edhe një tallje e hapur me shqiptarët”.

Garo theksoi se vendi nuk mund t’i lihet më në dorë Ramës, pasi Shqipëria po boshatiset dhe pasuritë e qyetarëve po keqpërdoren.

Deklarata e plotë:

Katër milionë euro nga taksat tuaja do të kushtojë një instalacion, që do të vendoset në oborrin e brendshëm të Kryeministrisë. I mbiquajtur “kopështi i Parajsës”, përveç kostos së pajustifkuar, është edhe një tallje e hapur me shqiptarët. Për kujtesë, ajo që Rama e quante “Pakoja e madhe” dhe do të ndahej mes 1 milionë shqiptarëve, ka nxjerrë nga arka e shtetit 8 milionë euro. Për një kopësht që e sheh vetëm kryeministri dhe grupi i afërt i tij, rreth 20 vetë në ditë, janë derdhur 4 milionë euro. E kemi thënë e stërthënë, se Edi Rama jeton në një botë paralele, ku nuk ka shqiptarë. Kryeministri normal i një vendi normal nuk do të shpenzonte kurrë 4 milionë euro për një instalacion, një tekë të vetën, të cilën ai do ta fotografojë dhe postojë në rrjete sociale si Rilindje urbane. Kryeministri normal i një vendi normal, nuk do ta luftonte inflacionin me një paketë 8 milionë euro dhe gjysmën e kësaj shume ta shpenzonte për pasditet e tij dhe të stafit, nën hijen e pemëve kacavjerrëse. Kryeministri normal i një vendi normal, gjëja e fundit që bën janë shpenzimet e luksit, aq më shumë kur në 10 vitet e menaxhimit të shtetit, i ka ikur nga atdheu 1/3 e popullisë. Kryeministri normal i një vendi normal, nuk e ndan shtetin me të njëjtët oligarkë, si ata, me të cilët bën rrugë, kopshte fëmijësh apo kopështe lulesh, sic e dëshmon edhe “Parajsa” që ka vendosur të bëjë në oborrin e tij, me Fushën e përhershëm, të abuzimeve të zakonshme. Kryeministri normal i një vendi normal nuk e trajton arkën e shtetit, pasurinë e përbashkët të qytetarëve si konton e vet personale. Kryeministri normal i një vendi normal, e ndërton shtetin nga brenda dhe nuk e vesh nga jashtë me lajle lulet e kotësisë.

Ky nuk është shtetndërtim, por mumifikim. Shqipëria nuk mund t’i lihet më gjatë Edi Ramës. Ai ka humbur në kopshtin e harlisur të lajthitjeve të veta.Shqipërisë duhet t’i dalim zot, sepse ajo nuk është as e një partie dhe as e një njeriu, është e të gjithë shqiptarëve !