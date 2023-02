Shumë projekte mbahen të bllokuara”/ Ilir Meta në mbeldhjen e kryesisë së PL: Shqipëria është mbrapa Kosovës, nuk ka llogaridhënie

Kryetari i Partisë së Lirisë i pranishëm në mbledhjen e kryesisë së partisë, ka shprehur bindjen se 14 maji do të jetë dita e ndryshimit.









Sipas tij, shqiptarët nuk po qeverisën si duhet, shumë projekte po vidhen, fondet po shpërdorohen, si the procesi i ntegrimit ka ngecur.

Meta kërkon nga strukturat e tij të PL që të jenë aktive dhe të komunikojnë me të gjithë qytetarët për problemet dhe vështirësitë përballë Rilindjes.

Fjala e Ilir Metës:

Ilir Meta mbledh kryesinë e Partisë së Lirisë. Ai tha se është në interes të biznesit dhe publikut vendas për prodhimin e energjisë fotovoltanike deri ne 200 mega vat. Këto projekte mbahen të bllokuara. Por edhe bllokimin e përfshirjes së Partisë së Lirisë për proceset integruese të vendit. Për arsyse se PL cënon interesat e Rilindjes që vetëm integrimin e vendit e ka problem. Ajo e pengon për të arritur këto nivele galopante të korrupsionit përmes llogaridhënies.

Prandaj nuk është çudi që ministrat e BE e kthyen në monitorim fiskal për hapat prapa që janë bërë në këtë drejtim. Aministia fiskale e kthen vendin në një parajsë fiskale për bosët e krimit dhe oligarkët por në disfavor të Shqiptarëve.

Sot është dita e pavarësisë së Kosovës. Partia e Lirisë ka qenë mbështetëse e pavarësisë së saj dhe forcimit të shtetësisë së saj dhe integrimit. Për fitoren e statusit të saj në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë. Por edhe në procesin e forcimit të shtetësisë së Kosovës.

Por shtetësia e Kosovës ka marrë goditje nga Edi Rama. Ai ka vendosur interesat e tjetër kujt përpara Kosoës. Shqipëria prej kohësh ka pasur një politikë të stabilizaar për Kosovën dhe rajonin. Jemi të lumtur që Kosova e feston këtë ditë edhe me arritje plot përmbajtje të cilat kanë treguar se një shtet i ri me vullnt të fort politik mund të arrijë sukses të rëndësishëm. Sukseset e saj janë të qarta për këdo që kanë qenë në Kosovë. Ndryshimet janë të dukshme, në shërbime shumë cilësore, më të lira se jo vetëm këtu por edhe në rajon. Shohim një vëmendje të madhe ndaj pedagogëve, mesuesve, mjekëve, ndaj të rinjëve dhe sidomos studentëve dhe një kujdes për shëndetin e qytetarëve edhe ne kohë krize.

Për fat të keq shofim zhvillime negative këtu. Kosova është model dhe një vend që fal llogaridhënies dhe përparimit të demokracisë ka një proges me 20 vende për luftën kundër korrupsionit. Prandaj i ka resurset për të mbështetur pedagogët dhe studentët. Ne jemi të vendosur për të mbështetur Kosovën në të gjithë sfidat e saj në NATO dh BE. Vlerësojmë dhe bashkëpunimin e Kurtit me BE, për normalzim të plotë të marrëdhënieve me Serbinë.

Sirenave të bashkëpunimit do i përgjigjemi me optimizmin e popullit. Ata janë në panikun e humbjes që i pret dhe çdo provokim ndaj opozitës i bën edhe më të pashpresë. Edhe vetë socialistët e kanë kuptuar që me Edi Ramën edhe vatrat e socialistëve zbrazen çdo ditë. Vetëm një pakicë e pashpirt që nuk njeh kushtetutë dhe nuk njeh ligj ka përfituar në kurriz të shumicës dërrmuese të qytetarëve.

Është e rëndësishme ti japim fund monizmit vendor. 14 maji është dita e fundit e monizmit në qeversijen vendore. Rikthimi i llogaridhënies në çdo bashki të vendit dhe përfaqësimi me grupe dinjitoze është synimi ynë kryesor. Mbledhja e sotme është e rëndësishme për të zgjidhur njerëzit që do të përfaqësojnë qytetarët në bashkitë e vendit. Unë besoj se të gjithë ne do të jemi të përgjegjshëm për të zgjedhur ata njerëz të devotshëm ndaj komunitetit.

Kemi parë si shpërdorohen taksat e tyre në projekte që kurrë nuk realizohen dhe fondet që vidhen dhe përvetësohen. Modeli ynë do jetë gjithpërfshirja përballë arrogancës dhe përjashtimit të modelit arrogant që ofron Rilindja në Tiranë dhe në të gjithë vendin. Dua t’ju falenderoj për mbështetjen dhe përcimin e mesazhit tuaj me këdo.