Trëndafili i egër që largon stresin dhe dhimbjet, pija antioksiduese që jep 100% energji dhe dobësim

Një nga lulet më të lashta që shoqëron momente të këndshme dhe të pakëndshme, por edhe momente pasioni, konsiderohet edhe një nga aleatët më të mirë për sigurimin e shëndetit tonë. Zbuloni më poshtë të gjitha përfitimet e trëndafilit të egër dhe frutit të tij, të njohur si trëndafili.









Nëse dikush na kërkon të imagjinojmë një trëndafil, me shumë mundësi mendja jonë do të formojë imazhin e një trëndafili të kuq, një simbol i erotizmit dhe dashurisë. Por pak e dinë se trëndafili siç e njohim ne sot vjen nga trëndafili i egër, me një ngjyrë rozë të ndezur dhe vetëm pesë petale.

Megjithatë, përveç simbolikës së lartë dhe përdorimeve të shumta të trëndafilit në fushën e kozmetologjisë dhe bukurisë, trëndafili i egër mbledh edhe veti medicinale, duke ofruar lehtësim për një mori problemesh mjekësore, duke vulosur mbizotërimin e tij tek pjesa tjetër e luleve.

Lehtësues i stresit dhe aleat i zemrës

Aroma dehëse e trëndafilit të egër ka veti qetësuese. Një studim i mëparshëm zbuloi se nuhatja e vajit të trëndafilit para operacionit uli shkallën e ankthit para operacionit.

Megjithatë, ka edhe studime të tjera që kanë arritur në përfundimin se aroma e trëndafilit është e mjaftueshme për të rregulluar presionin e gjakut dhe ritmin e frymëmarrjes. Një zierje e petaleve të saj jep efekte të dobishme në presionin e gjakut dhe nivelet e kolesterolit.

Si pjesë e pandashme e dashurisë, përfitimet e trëndafilit sigurisht që nuk mund të mungojnë në dhomën e gjumit. Si një afrodiziak, trëndafili ka aftësinë të rrisë rrjedhjen e gjakut në zonën e legenit, duke ofruar zgjidhje edhe për disfunksionin erektil.

Zgjidhje për inflamacionin dhe dhimbjen

Për shekuj me radhë, trëndafili është përdorur si një astringent i butë për të ndihmuar në shtrëngimin dhe stimulimin e indeve të përflakur. Përmbajtja e tij e lartë e bioflavonoideve dhe antioksidantëve e bën atë jashtëzakonisht anti-inflamator dhe një antidot të ëmbël ndaj inflamacionit kronik.

Në veçanti, uji i trëndafilit mund të përdoret si një zgjidhje e sigurt dhe efektive anti-inflamatore e syve, duke vepruar si një tonik i indeve dhe duke zvogëluar inflamacionin kapilar.

Rosehip është përdorur me sukses edhe në trajtimin e osteoartritit, artritit reumatoid dhe sëmundjeve inflamatore të zorrëve. Dhe ndryshe nga shumë NSAID, ato nuk shkaktojnë efekte anësore të padëshiruara.

Nga ana tjetër, çaji me petalet e trëndafilit konsiderohet si një ilaç tradicional për diarrenë, duke ndihmuar sërish në stimulimin, shtrëngimin dhe zbutjen e indeve të traktit gastrointestinal.

Trëndafili për shërimin e plagëve

Për shkak të astringencës së trëndafilit, përmbajtjes së tij të lartë të fitokimikave antioksidantë dhe vetive të tij të buta antimikrobike, ai gjithashtu mund të ndihmojë në përshpejtimin e shërimit të plagëve, qofshin ato të brendshme apo të jashtme.