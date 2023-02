Vendimi i gjykatës për vulën në PD, avokati Ngjela në Panorama TV: Nuk mund të shkelet ligji. Ja çfarë ndodh nëse regjistron Berishën

Avokati Spartak Ngjela foli në Panorama TV për çështjen e vulës në PD dhe vendimin e gjykatës së Apelit më 3 mars.









Ngjela u shpreh se nëse vula i kalon ish-kryeministrit Sali Berisha, sipas tij është shkelje juridike, teksa shtoi se vendimi mund të ankimohet në Gjykatën e Lartë.

“Po e regjistroi foltoren e Saliut si PD, bën shkelje juridike të nivelit të lartë por nuk do ta bëjë se nuk është vendim i fundit, ata që e çuan në Apel nëse nuk janë të sigurt e çojnë në Gjykatën e Lartë po ajo nuk drejtohet nga ne por nga forcat ndërkombëtare se si Saliu i ka marrëdhëniet me ata unë nuk e di. Nuk ka mundësi të shkelet ligji për PD se PD duhet të jetë personi juridik që regjistrohet në gjykatë. Edhe stacioni juaj po të mos jetë person juridik nuk ka të drejtë të transmetoj, në rast se unë nesër marr përsipër të formoj një stacioni televizion dhe ta kem me siglën tuaj iki në burg, janë njëlloj. Ai nuk është person juridik por Apeli po të dojë e njeh të shikojnë kur të flasi gjuha e gjykatës”, tha Ngjela.