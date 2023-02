Zyrtari i lart amerikan flet hapur: Ukraina nuk do të rimarrë ushtarakisht Krimenë!

Një demokrat i lartë amerikan i Shërbimeve të Armatosura shprehu shqetësime të thella të premten mbi mundësinë e forcave ukrainase që të zhvillojnë një luftë të përgjakshme për të rimarrë Krimenë.









“Unë mendoj se ka më shumë një konsensus atje që njerëzit e kuptojnë se Ukraina nuk do të rimarrë ushtarakisht Krimenë”, tha Rep. Adam Smith (Ush.), demokrati më i lartë në Komitetin e Shërbimeve të Armatosura të Dhomës, në hapjen e Konferencws sw Sigurisë nw Mynih.

Ndërsa qeveria në Kiev ka thënë gjithmonë se planifikon të rimarrë çdo pëllëmbë të Ukrainës së pushtuar, përfshirë Krimenë, të cilën Rusia e pushtoi në 2014, lufta ka të ngjarë të jetë e vështirë dhe e përgjakshme, duke pasur parasysh mbrojtjen që Rusia ka ndërtuar në gadishull gjatë viteve të okupimit.

Smith tha se në një moment do të ketë një fund të negociuar të luftës. “Skenari më i mirë është një lloj marrëveshjeje “një Ukrainë”,” shtoi ai. “Pyetja e vërtetë është, a mund të marrim garanci sigurie për Ukrainën” që do t’i lejonte SHBA-së dhe vendeve partnere të “vazhdojnë të stërviten dhe armatosin Ukrainën në mënyrë që Rusia të mos e bëjë këtë force përsëri, pasi të kenë zënë frymën dhe nja dy vjet”.

Smith nuk përjashtoi një luftë për Krimenë, që do të ishte një vendim ukrainas.

Por komentet e tij pasqyrojnë atë që duket të jetë një pikëpamje në rritje në Uashington se pas një viti luftimesh të rënda, do të duhet të arrihet një lloj marrëveshjeje për t’i dhënë fund luftës.

“Pavarësisht se çfarë vendosin ukrainasit për Krimenë për sa i përket vendit ku ata zgjedhin të luftojnë… Ukraina nuk do të jetë e sigurt nëse Krimea nuk është minimalisht, minimalisht, e çmilitarizuar”, tha nënsekretarja e shtetit Victoria Nuland në një event të organizuar nga Fondi Carnegie për Paqe Ndërkombëtare në Uashington të premten.

Zyrtarët e Pentagonit i thanë Komitetit të Shërbimeve të Armatosura të Dhomës së Përfaqësuesve në një konferencë të klasifikuar muajin e kaluar se forcat ukrainase nuk ka gjasa të jenë në gjendje të rimarrin Krimenë nga trupat ruse në të ardhmen e afërt, një vlerësim që ishte sigurisht një lajm i padëshiruar në Kiev, ku rimarrja e gadishullit është një nga synimet kryesore të qeverisë për luftën.

Një përpjekje e Ukrainës për të rimarrë Krimenë do të ishte gjithashtu një vijë e kuqe për Vladimir Putin që mund të çonte në një përgjigje më të gjerë ruse, tha Sekretari i Shtetit Antony Blinken në një telefonatë të Zoom me një grup ekspertësh të mërkurën. SHBA nuk po e inkurajon në mënyrë aktive Ukrainën që të rimarrë Krimenë, por se vendimi është vetëm i Kievit, i përcolli Blinken grupit, sipas katër personave me njohuri për thirrjen. Fokusi kryesor i administratës vazhdon të jetë të ndihmojë Ukrainën të përparojë atje ku është lufta, kryesisht në lindje.

Gjatë vitit të kaluar, forcat ruse i kanë zhvendosur selitë e tyre dhe depot e municionit në Krime jashtë rrezes së disa prej raketave dhe artilerisë me rreze të gjatë veprimi që SHBA-ja i ka furnizuar Ukrainës, duke sinjalizuar një shqetësim për mbrojtjen e aseteve të tyre në gadishull.

“Unë mendoj se rusët presin një sulm në Krime”, tha një zyrtar i NATO-s në Mynih.

“Zelenskyy e ka komentuar këtë, mendoj shumë vazhdimisht, se ‘a mund ta marr në tryezën e bisedimeve? Sigurisht. Por unë gjithashtu duhet të jem i përgatitur për ta marrë atë përmes forcës së armëve, nëse kjo është ajo çka bëhet fjalë.’ Por unë mendoj se [udhëheqja ukrainase] e ka shumë të qartë se cilat janë sfidat,” tha zyrtari, i cili kërkoi të flisni në mënyrë anonime për të diskutuar sinqerisht për luftën.

Zyrtari shtoi se “rusët janë të shqetësuar” për një sulm të mundshëm ukrainas, kërcënimi i të cilit ka detyruar disa trupa dhe asete ruse të qëndrojnë në vend për të luftuar çdo shtytje nga forcat ukrainase.

Rusia ka humbur deri në 1000 trupa në ditë në ofensivat e ngecura në Donbas duke dërguar trupa të pambështetura në sulme të pandërprera ndaj pozicioneve ukrainase dhe ky nivel humbjesh në një moment mund të bëhet politikisht i paqëndrueshëm për Putinin.

“Nuk janë vetëm rusët që u vendosin dilema ukrainasve”, tha zyrtari. “Rusët gjithashtu e përjetojnë atë problem.” Duke pushtuar Krimenë, “ju duhet ta mbroni atë. Ju duhet ta përforconi atë. Ju duhet ta rifurnizoni atë”, të gjitha realitetet që i imponojnë kosto Kremlinit si ushtarakisht ashtu edhe ekonomikisht.