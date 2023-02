Bledi ja plas në sy Oltës: Ti je një aktore amatore

Spektakli i sotëm ka nisur me debate të forta mes banorëve, ku në qendër ka qenë situata e krijuara mes Luizit dhe Armaldos. Ky debat u komentua edhe nga banorët.









Kiara: Të them të drejtën unë sot u mërzita shumë për Armaldon. Unë të dy i dua shumë dhe kam marrëdhënie të mira me të dy. Të ndodhem me një situatë të tillë mes dy zjarresh, nuk është aspak e lehtë. Luizi e tepron herë pas here dhe nuk njeh limite. Këta kanë qenë “hidh e prit” me njëri-tjetrin.

Valbona: Ja thash edhe sot Armaldos, ne nuk po e besojmë se kur flasin seriozisht e kur bëjnë shaka. Kur përmendi policinë, thash “plasi”.

Olta: Ti nuk ke qenë aty.

Valbona: Olta, unë kam qenë shtrirë aty. E kam parë shumë të shqetësuar Armaldon. Dhe Dea dhe Luizi po qeshnin dhe ne nuk po e merrnim vesh.

Bledi: Kam katër emra që janë kampionë të bullizimit. Fillon nga Kristi e mbaron te Armaldo. Këta të katërt dhe kur ulen në krevat, përgojojnë dhe poshtërojnë të gjithë dynjanë.

Armaldo: Ta mbyllim këtë temë. Kjo nuk duhet marrë në mënyrën sesi e interpreton ti.

Bledi: Ne kemi kërcënuar dhe indinjuar lojtarët dhe askush nuk reagon, sepse janë aktorë. Shajnë e kërcënojnë të gjithë ditën.

Olta: Ti tregon veten tënde sesa i aftë je të ndryshosh ujrat e shtëpisë.

Bledi: Pasnesër do i shikosh të përqafuar bashkë. Olta është një aktore amatore.

Olta: Ti që shan profesionin tim, o Zot i Madh.

Nita: Bashkohem me mendimin e Bledit. Unë para disa ditëve i kam thënë Armaldos se është bërë “kurban” i shtëpisë. I kam treguar se po më vjen shumë keq kur e shoh në pozita kaq të vështira. Vazhdojnë teatrot e njëjta. Ka raste kur personat që bëjnë lojë, kanë qeshur me të. Unë jam bullizuar, kur thash se Armaldon po e shoh keq.

Bledi: E bullizuan në mënyrë skandaloze dhe jam ngritur vetëm unë.

Olta: Vetëm ti? Kam reaguar edhe unë.