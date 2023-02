‘Je shumë s*ksi’/Kiara dhe Luizi nuk fshihen më pas kamerave, përjetojnë momente romantike (VIDEO)

Çifti Luiz dhe Kiara kanë përjetuar disa momente romantike me njeri-tjetrin, pasi këngëtari iu drejtua partneres se është shumë seksi.

Teksa flisnin për planet e të ardhmes, Luizi i ka treguar se si do jetë dhe nata e parë jashtë kamerave të BBVIP, duke i treguar se moderatorja i pëlqen shumë.

Pjesë nga biseda:

Luizi: Je seksi shumë, je seksi im

Kiara: Të thashë të bëj komplimente por mos e… më kupton?

Luizi: Je bishë, je mbretëreshë

Kiara: Mos mi bëj të gjitha tani, lëri në vazhdimësi. Se duket sikur sa të thashë unë tani, po më bën komplimente

Luizi: Natën

Luizi: O Zot sa ka me zgjatë ajo natë, ka me qenë nata ma e bukur e jetës sime. Atë natë do jesh mbretëresha e botës, vetëm do rrish.

View this post on Instagram A post shared by Big Brother Alb VIP Edition (@bigbrotheralb_vip)

View this post on Instagram A post shared by Big Brother Alb VIP Edition (@bigbrotheralb_vip)

View this post on Instagram A post shared by Big Brother Alb VIP Edition (@bigbrotheralb_vip)