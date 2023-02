‘Kush shkon pas non-gratave, do të hanë bar’/ Analisti bën deklaratën e fortë: SHBA ka plan të shkrijë Partinë Demokratike

Analisti Kreshnik Spahiu ka bërë një deklaratë të fortë lidhur me gjendjen brenda partisë demokratike, ku qëndrojnë dy grupe ai i Alibeajt dhe Berishës.









Spahiu ka deklaruar se SHBA-të kanë në plan që të shkrijnë Partinë Demokratike, nëse në krye të saj do të vazhdojë të jetë Sali Berisha.

Sipas tij, SHBA nuk dëshiron që në krye të një partie opozitare të qëndrojë një person i cili është shpallur ‘non-grata’.

“Ata ndihen që janë në prag të asgjësimit, ka një qëndrim të drejtpërdrejt diplomatike dhe zyrtar të SHBA-ve, që kush shkojnë pas liderit Sali Berisha, njeriut të shpallur “non grata”, do të hajnë bar. Kjo është deklarata e ambasadores amerikane, Yuri Kim dhe të dërguarit të SHBA-ve në Ballkan, Escobar. Gjë që përkthehet, që nëse do vazhdohet me drejtimin e Sali Berishës, ose do shkrijmë Partinë Demokratike. Në pushtet nuk vini”,tha ai tek Euronews.