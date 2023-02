Petullat e gjyshes, shije fantastike që do të kënaqë të gjithë familjen tuaj!

Receta e mëngjesit rekomanduar për ju këtë dite fundjave janë petullat të cilat do kënaqin gjithë nepsin e familjes tuaj.









Më poshtë do të gjeni recetën e cila udhëzon lidhur me përbërësit dhe mënyrën e përgatitjes:

Përbërësit:

500 ml ujë

Kripë

Vanilje

2-3 lugë liker portokalli ose mandarinë

50 gr gjalpë

25 gr sheqer

250 gr miell

6 vezë

Sheqer

Vaj

Përgatitja:

Në një tenxhere vendosim për të zier ujin me pak kripë, liker, vanilje, gjalpë e sheqer. Pasi merr valë hidhni të gjithë miellin duke e trazuar vazhdimisht. Rezultati është një masë e njëjtë si top që shkëputet nga anët e tenxheres. Largojeni nga zjarri dhe e lëmë të ftohet për 10-15 minuta duke e trazuar herë pas here dhe duke shtuar një e nga një vezët, duke pasur kujdes të përzieni mirë të gjithë masën. Më pas me ndihmën e një luge skuqni në një tenxhere ose tigan të thellë me vaj të ngrohtë jo shumë të nxehtë (temperatura e vajit duhet të jetë mesatare dhe duhen 7-8 minuta për një tigan në mënyrë që të piqen mirë si nga brenda dhe nga jashtë duke ruajtur formën, që nëse hiqen më parë humbet, pasi petullat bien). Pasi i heqim nga zjarri i vendosini mbi letër kuzhine dhe i kalojini menjëherë në sheqer (të zakonshëm, jo pluhur).

Ju bëftë mirë!