Plagosi me thikë bashkëmoshatarin, kapet 21-vjeçari në kërkim

Një 20-vjeçar është arrestuar në Shijak, pasi mbrëmjen e djeshme ka plagosur me thikë një bashkëmoshatar.









I riu me iniciale R.M., akuzohet për veprat penale “Plagosja e rëndë me dashje” dhe “Prodhimi, mbajtja, apo shitja pa leje e armëve të ftohta”.

Sakaq është proceduar dhe një 25-vjeçar pasi dyshohet se ka pasur dijeni mbi krimin.

Njoftimi i policisë:

Finalizohet operacioni policor i koduar “Reagimi”.

Kapet pas disa orësh kërkime, 20-vjeçari i cili pasditen e djeshme, plagosi me mjet prerës (thikë), një shtetas. Procedohet penalisht një shtetas tjetër, për moskallëzim të këtij krimi. Shërbimet e Komisariatit të Policisë Shijak, menjëherë pas marrjes së njoftimit se në lagjen “Popullore”, pas një konflikti mes 2 të rinjve, për motive të dobëta, shtetasi B. K., 23 vjeç, ishte plagosur me mjet prerës (thikë), nga shtetasi R. M., dhe ky i fundit ishte larguar nga vendngjarja, kanë organizuar punën në kuadër të operacionit policor të koduar “Reagimi”, me qëllim lokalizimin dhe kapjen e autorit të kësaj plagosjeje. Pas disa orësh ndjekjeje nga shërbimet e Policisë, rreth orës 22:00 të ditës së djeshme, u bë i mundur lokalizimi i shtetasit R. M., 20 vjeç dhe arrestimi i tij për veprat penale “Plagosja e rëndë me dashje” dhe “Prodhimi, mbajtja, apo shitja pa leje e armëve të ftohta”. Gjithashtu, në vijim të veprimeve procedurale për këtë rast, u referuan materialet në Prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin H. M., 25 vjeç, pasi dyshohet se duke patur dijeni, nuk ka kallëzuar për këtë krim.

Shtetasi i plagosur B. K. merr asistencën mjekësore në spital dhe është jashtë rrezikut për jetën.

Materialet procedurale i kalaun Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, për veprime të mëtejshme.