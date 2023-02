Qarkullonte në automjetin e saj kanabis, arrestohet 22-vjeçarja vlonjate

Një 22-vjeçar është arrestuar në Vlorë, pasi mbante në automjet lëndë narkotike.









Mësohet se shtetësia me iniciale G.M., është kapur me kanabis të ndarë në doza për qëllim shitjen e tij.

Sakaq është proceduar penalisht dhe 20-vjeçari, E.Q., pasi ndodhej në të njëjtin automjet me të renë.

Njoftimi i policisë:

U kap në flagrancë teksa drejtonte një automjet ku mbante sasi kanabisi të ndarë në doza, me qëllim shitjen, vihet në pranga një shtetase. Në banesën e saj u gjet një peshore elektronike që i shërbente kësaj veprimtarie kriminale.

Procedohet penalisht një 20-vjeçar, pasagjer në këtë automjet, pasi u kap me një sasi lënde narkotike. Sekuestrohen dozat e lëndës narkotike, peshorja elektronike dhe një celular. Specialistët e Seksionit për Hetimin e Trafiqeve të Paligjshme dhe Narkotikëve, në vijim të punës për parandalimin, evidentimin dhe goditjen e veprimtarisë kriminale të shpërndarjes së lëndëve narkotike në doza, të mbështetura dhe nga inteligjenca informative, konstatuan dhe goditën një rast tjetër në këtë fushë. Për këtë rast, u arrestua në flagrancë shtetasja G. M., 22 vjeçe, si dhe u referuan materialet në Prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin E. Q., 20 vjeç, të dy banues në Vlorë. Shërbimet e Policisë ndaluan për kontroll automjetin me drejtuese 22-vjeçaren dhe ku ishte pasagjer shtetasi E. Q. Gjatë kontrollit në këtë automjet, u gjet një sasi lënde e dyshuar narkotike kanabis, e ndarë në doza, të gatshme për shitje, si dhe u konstatua 20-vjeçari me një sasi të vogël lënde narkotike. Në vijim të veprimeve procedurale, u ushtrua kontroll në banesën e shtetases G. M., ku u gjet një peshore elektronike që i shërbente veprimtarisë kriminale të ndarjes së lëndës narkotike në doza, me qëllim shitjen.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, për veprime të mëtejshme.