“Qeveria ka kapur bordet e Universiteteve”/ Sula: Ja pse nuk mund të rriten pagat e pedagogëve

Pedagogia Lili Sula hodhi akuza të forta kundrejt qeverisë, ku në një intervistë në Panorama TV, tha se ka kapur bordet e Universiteteve.









Sipas Sulës kapja e këtyre bordeve ka bërë që pagat e pedagogëve nuk mund të rriten.

Po ashtu ajo ka shtuar se kjo gjë ka krijuar një ndasi mes pedagogëve.

“Nëse indeksimi i pagave me 50 % do të bëhej, pedagogët nuk do të ishin në protestë. Nga ana tjetër qeveria duke i lejuar që të rritej paga me një tavan 15 %, kjo është e paligjshme. Shumica e Universiteteve nuk mund ta bëjnë, pasi nuk mund që të pasi bordet e administrimit të Universitete përbehen nga 7 persona, 3 nga Universiteti dhe 4 nga qeveria, dhe nuk mund të votohet.

E para qeveria ka kapur bordet e Universiteteve, ka kapur strukturat dhe nuk mund të behet të rritja dhe kjo ka krijuar një ndarja mes pedagogët në universitete. Ndasi mes pedagogëve dhe mes studentëve është bërë e madhe dhe kjo i ka bërë nder qeverisë”, tha Sula,