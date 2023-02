Java që presim pritet të sjellë një ‘minipranverë’ pasi temperaturat do të jenë relativisht të larta.









Sipas parashikimit të meteorologëve, vendi ynë do të jetë nën ndikimin e kushteve relativisht të qëndrueshme atmosferike falë masave ajrore me origjinë perëndimore.

Sakaq nuk do të mungojnë ditë me diell por hera herës do të ketë dhe alternime të vranësirave mesatare e të dendura.