VIDEO/ Pas puthjes në buzë, çifti Nita dhe Bledi përqafohen sërish. Flasin për ndjesitë (VIDEO)

Ditën e djeshme është krijuar sërish atmosferë dasme brenda shtëpisë së BBVIP, ku çifti ishte Nita Latifi dhe Bledi Mane.









Ndërsa në rolin e kryetarit të Bashkisë e kishte Luizi, ku në fund të ceremonisë i tha se dhëndëri mund të puthë nusen ku dhe dyshja dhuruan një puthje në buzë.

Pasi ka mbaruar dasma, Bledi dhe Nita kanë biseduar së bashku në dhomën e gjumit, ku kanë përmendur edhe puthjen e tyre. Ata hamendësuan se sa lajme mund të jenë bërë në lidhje me këtë detaj.

Pjesë nga biseda:

Nita: Kush e di sa lajme janë bërë jashtë. Bledi, opnionisti puthi… Edhe që kanë filluar të më pyesin ‘të pëlqen Bledi?’.

Bledi: Edhe mua

Nita: Me vërtetë?

Bledi: Po. Ndaj nuk erdha unë, edhe te tavolina u ula larg. Nuk dua unë kështu

Nita: Hë ç’bëhet

Bledi: Maestro njëherë e ka detyrë kështu, o do na martojë ne

Nita: Maestron e ke çdo ditë në çdo moment

Bledi: Do vi në dasmat tuaja, nuk do marr shumë lekë, por do vi

