Cristiano Ronaldo ishte e keqja e Manchester United? “Djajtë e Kuq” me hapa galopantë pas largimit të portugezit

Manchester United ka marrë rezultate më të mira që prej largimit të Cristiano Ronaldos. Sulmuesi portugez ndërpreu me konsensus kontratën me klubin gjatë Botërorit në nëntor, pas intervistës me akuza të rënda që lëshoi gjatë intervistës për Pierse Morgan.









38-vjeçari akuzoi United për tradhti, ndërsa sulmoi edhe trajnerin Erik ten Hag, duke thënë se nuk e respektonte. Më pas klubi i prishi kontratën. Ndeshja e tij e fundit për “Djajtë” ishte në 6 nëntor, humbja 3-1 me Aston Vilën. CR7 mbante shiritin e kapitenit, ndërsa ato 90 minuta dështoi të linte gjurmë.

Ai u largua nga “Old Trafford” vetëm me një gol të shënuar këtë sezon, duke u lënë në stol nga tekniku holandez në pjesën më të madhe të ndeshjeve. Por prej lamtumirës së tij, gjërat kanë shkuar shkëlqyeshëm për ekipin e Ten Hagut, ndërsa ata kanë grumbulluar më shumë pikë se çdo klub tjetër gjatë kësaj periudhe.

Ata kanë luajtur 10 ndeshje prej atëherë dhe kanë fituar 7, barazuar 2 dhe humbur 1, duke marrë 23 pikë. Ata kanë shënuar 20 gola, ndërsa kanë pësuar vetëm 9. Marcus Rashford ka kontribuar në 8 prej këtyre golave, duke plotësuar hapësirën e lënë bosh nga largimi i Cristiano Ronaldos. Forma që skuadra po kalon e ka ngjitur atë në vend të tretë të klasifikimit, -8 pikë nga kryesuesit e Arsenal.