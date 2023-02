Është fundi i botës siç e njohim ne – dhe Mynihu ndihet ‘nervoz’

Prisni mjegullën e shpalljeve të zhurmshme që burojnë nga skena kryesore e Konferencës së Sigurisë në Mynih për solidaritetin perëndimor dhe qëllimin e përbashkët këtë fundjavë, dhe nuk mund të mos vërehet më shumë se një aluzion parandjenjash vetëm nën sipërfaqe.









Edhe pse liderët perëndimorë e përgëzojnë veten për bujarinë e tyre ndaj Ukrainës, forcat e armatosura të vendit po mbarojnë municione, pajisje dhe madje edhe burra. Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy, i cili hapi konferencën nga Kievi të premten, i kërkoi botës së lirë të dërgojë më shumë ndihmë – dhe shpejt. “Ne kemi nevojë për shpejtësi,” tha ai.

Zëvendëspresidentja e SHBA-së, Kamala Harris, ndezi reagimet ndaj Rusisë në një tjetër front, duke e akuzuar vendin për “krime kundër njerëzimit”. “Le të pajtohemi të gjithë. Në emër të të gjitha viktimave, të njohura dhe të panjohura: drejtësia duhet të vendoset”, tha ajo.

Me fjalë të tjera, udhëheqësit rusë mund të shikojnë Nuremberg 2.0. Kjo me siguri do t’i bëjë disa njerëz në Moskë nervozë, veçanërisht ata të moshuar që të kujtojnë atë që i ndodhi të fortit jugosllav Slobodan Millosheviç dhe rrethimit të tij.

Perspektiva në Azi nuk është më pak e tensionuar. Tajvani mbetet në avantazh, ndërsa vendi përpiqet të hamendësojë lëvizjen e ardhshme të Kinës. Edhe këtu, lajmet nga Mynihu nuk ishin qetësuese.

“Ajo që po ndodh sot në Evropë mund të ndodhë nesër në Azi”, tha Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg.

Ministri i Jashtëm kinez Wang Yi nuk bëri asgjë për të kundërshtuar atë narrativë. “Më lejoni të siguroj audiencën se Tajvani është pjesë e territorit kinez”, tha Wang në konferencë kur u pyet për planet e Pekinit në ishullin e vetëqeverisur. Tajvani “nuk ka qenë kurrë një vend dhe nuk do të jetë kurrë një vend në të ardhmen”.

Për disa të pranishmit, atmosfera në hotelin e mbushur me njerëz Bayerischer Hof, ku zhvillohet mbledhja, kishte jehonën e vitit 1938. Atë vit, kryeqyteti bavarez priti një konferencë që rezultoi në Marrëveshjen famëkeqe të Mynihut, në të cilën fuqitë evropiane ia lëshuan Sudetenlandën Gjermanisë në një përpjekjet e gabuara që ata besonin se mund të ruanin paqen.

“Ne të gjithë e dimë se ka një stuhi që shpërthen jashtë, por këtu brenda Bayerischer Hof gjithçka duket normale”, shkroi Andrew Michta, dekan i Kolegjit të Studimeve Ndërkombëtare dhe të Sigurisë në Qendrën Marshall me qendër në Gjermani. “Gjithçka duket shumë rutinë, dhe megjithatë gjithçka ndryshon papritmas kur një parlamentar ukrainas i thotë hapur audiencës se nuk po arrijmë të veprojmë mjaft shpejt”.

Të vetmit njerëz që buzëqeshin në konferencën e sigurisë së këtij viti janë kontraktorët e mbrojtjes. Shitjet e armëve po lulëzojnë nga të gjitha llogaritë.

Edhe Gjermania, e cila vitet e fundit perfeksionoi artin e shpjegimit të dështimit të saj për të përmbushur angazhimin e saj për shpenzimet e mbrojtjes në NATO, premtoi të ndryshojë kursin. Në të vërtetë, zyrtarët gjermanë dukej se po përpiqeshin të mposhtnin njëri-tjetrin për të provuar se sa skifter janë bërë.

Kancelari Olaf Scholz u zotua të përmbushë “përgjithmonë” objektivin e shpenzimeve të mbrojtjes të NATO-s për anëtarët individualë prej dy për qind të PBB-së.

Ministri i ri i mbrojtjes i Gjermanisë, Boris Pistorius, një socialdemokrat si Scholz, bëri thirrje për edhe më shumë, duke thënë se “nuk do të jetë e mundur të përmbushim detyrat që na presin me vetëm dy për qind”.

Mbani në mend se në fillim të vitit të kaluar, socialdemokratët kryesorë po i bënin ende thirrje SHBA-së që të largonte të gjitha kokat e saj bërthamore nga toka gjermane.

Me fjalë të tjera, nëse edhe gjermanët janë zgjuar me rreziqet e gjendjes aktuale gjeopolitike të botës, ky mund të jetë momenti për të filluar me të vërtetë shqetësimin.

