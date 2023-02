Ja si ndryshon ‘cilësia’ e gjumit kur flini pa jastëk

Ndërsa disa njerëzve u pëlqen të flenë në jastëkë të mëdhenj, për të tjerët është e pakëndshme









Mund të tundoheni të flini pa jastëk, nëse zgjoheni shpesh me dhimbje qafe ose shpine, por a është kjo një gjë e mirë?

Ka disa përfitime për të fjetur pa jastëk. Megjithatë, këto përfitime nuk janë unike për të gjithë.

Gjumi pa jastëk mund të ndihmojë vetëm nëse flini në një pozicion të caktuar.

Përfitimet e gjumit pa jastëk

Në varësi të mënyrës se si flini, mund të ndiheni më mirë pasi të flini në një sipërfaqe të sheshtë.

A mund të ndihmojë gjumi pa jastëk me qëndrim jo të natyrshëm?

Jastëkët mbajnë shtyllën kurrizore në një pozicion neutral. Jastëkët balancojnë qafën tuaj me pjesën tjetër të trupit tuaj, gjë që ndihmon që trupi të ketë një qëndrim të mirë.

Si i tillë, hulumtimi u fokusua vetëm në llojin më të mirë të jastëkut. Shkencëtarët nuk kanë studiuar sesi gjumi pa jastëk ndikon në mënyrë specifike në shtyllën kurrizore. Por ata që flenë në bark mund të përfitojnë nga heqja e jastëkut. Sipas Qendrës Mjekësore të Universitetit të Rochester, gjumi në bark e vendos shtyllën kurrizore në një pozicion të panatyrshëm. Kjo është për shkak se pjesa më e madhe e peshës suaj është në mes të trupit tuaj. Ushtron tendosje shtesë në shpinë dhe qafë, duke e bërë të vështirë për shtyllën kurrizore të ruajë kthesën e saj natyrale. Fjetja pa jastëk mund ta mbajë kokën drejt. Megjithatë, kjo nuk vlen për pozicionet e tjera të gjumit. Nëse flini në shpinë ose anash, gjumi pa jastëk mund të bëjë më shumë dëm sesa dobi. Është më mirë të përdorni një jastëk për të mbajtur shtyllën kurrizore neutrale, raporton Healthline.

Mangësitë e gjumit pa jastëk

Pavarësisht përfitimeve të mundshme të gjumit pa jastëk, ka edhe mangësi.

Qëndrimi i keq

Kur flini me bark, heqja e jastëkut mund të përafroj më mirë shtyllën kurrizore. Megjithatë, kjo nuk do të kompensojë plotësisht pozicionin e panatyrshëm. Do të jetë ende e vështirë të mbash neutrale shtyllën kurrizore, pasi pjesa më e madhe e peshës është në qendër të trupit.

Dhimbje qafe

Nëse flini me bark, hedhja e një jastëku mund ta ndihmojë qafën tuaj të qëndrojë në një pozicion më natyral. Por kjo nuk e eliminon nevojën për të kthyer kokën. Kjo mund të tendos nyjet dhe muskujt e qafës, duke shkaktuar dhimbje. Për pozicionet e tjera të gjumit, anashkalimi i jastëkëve mund të përkeqësohet ose të shkaktojë dhimbje në qafë. Kjo është për shkak se gjumi në shpinë ose në anën tuaj e shtrin shumë qafën. Pa jastëk, qafa juaj do të qëndrojë në këtë pozicion gjatë gjithë natës. Përveç kësaj, nëse nuk përdorni jastëk, presioni në muskujt e qafës do të shpërndahet në mënyrë të pabarabartë. Ju keni më shumë gjasa të përjetoni dhimbje në qafë, ngurtësi dhe dhimbje koke, raporton Healthline.

Pra, përfundimi do të ishte se është më mirë të gjeni një jastëk që do t’ju përshtatet më shumë sesa ta hidhni jastëkun fare.