‘Kush nuk jam’/ Ish Miss Afrika që zbuloi se ishte transgjinore

Aty është mashkulli, ekziston femra dhe ekziston egoja. Një mbretëreshë bukurie dhe një aktiviste – të dy të lindur interseks – përmes një eksplorimi personal të së vërtetës thyejnë tabutë dhe duan të ndihen më në fund sikur i përkasin diku.









Sharon -Rose Khumalo, ish Miss Afrika, zhytet në një krizë identiteti kur zbulon se është transgjinore. Ajo ka nevojë për drejtimin e dikujt që i ngjan asaj. I vetmi person që duket i aftë për ta ndihmuar është Dimakatso Sebidi, një aktiviste transgjinore, e cila rezulton të jetë imazhi i saj në pasqyrë.

Dy historitë paralele por divergjente janë një vështrim intim në luftën e të jetuarit në një botë mashkull-femër kur jeni të dy ose asnjëra. Dokumentari i titulluar “Kush nuk jam” përpiqet t’i japë zë 2% “të injoruar dhe të heshtur” të popullsisë së botës: komunitetit transgjinor.

Në moshën 21-vjeçare, dy protagonistët e historisë zbuluan rastësisht se kishin lindur transgjinorë. Deri atëherë, ata jetonin duke e marrë të mirëqenë gjininë që iu caktua në lindje. Rreth 150 milionë njerëz në mbarë botën kanë lindur transgjinorë dhe mund të kenë përvoja të ngjashme.

Shikoni trailerin

Identiteti gjinor është diçka që shumica prej nesh e marrin si të mirëqenë. Por çfarë ndodh me atë 2%? Filmi dokumentar i Tunde Skovran i drejtohet audiencës globale dhe brezit të ri, për të cilin gjinia është një çështje përcaktuese. Por ky film është po aq i rëndësishëm për prindërit, të cilët ndonjëherë detyrohen nga komuniteti mjekësor të zgjedhin mes mashkullit dhe femrës.

Filmi do të ketë premierën botërore në Festivalin e 25-të të Dokumentarëve të Selanikut, i cili zhvillohet nga data 2 deri më 12 mars 2023.

Shënimi i regjisorit

“Kush nuk jam” përpiqet të “sfidojë” audiencën për të parë se çfarë është në të vërtetë një person interseks. Sipas regjisores Tunde Skovran “Kush nuk jam”, lindi nga një periudhë e gjatë kërkimi, gjatë së cilës ai punoi me njerëz që jetonin përvoja të ndryshme transseksuale. Protagonistët rrezikuan të nisnin një udhëtim të vështirë emocional me mua. Sharon (ajo) ishte personi i parë i hapur interseks dhe ishte gati të ndante jetën e saj me botën. Misioni i Dimakatso ishte t’u jepte zë afro 150 milionë njerëzve të lindur interseks në mbarë botën. Komuniteti interseks nuk është i kufizuar në Afrikën e Jugut. Ka shumë ngjyra dhe kombësi. Kjo është përtej racës, apo ndarjes klasore. Filmi që po bëni ka të bëjë me të gjithë ne dhe shpresoj që t’i ndihmojë të tjerët të kuptojnë se ne jemi NJË. Sharon, Dimakatso dhe unë kaluam katër vjet duke punuar së bashku për të zhvilluar zërin tonë kolektiv, duke i dhënë ‘Who I Am Not’ një cilësi unike. Ndjeva se nuk ishte e drejtë të vëresh vetëm personazhet e tyre. Më duhej t’u ofroja atyre diçka në këmbim të besimit të tyre. Në punën tonë futa terapinë në grup, psikodramën, aktrimin apo edhe teknikat e interpretimit të ëndrrave. Kjo forcoi marrëdhënien, ndihmoi në ndërtimin e besimit të tyre. Rezultati përfundimtar është një film me një stil unik kinematografik që shpresojmë se do t’i frymëzojë shikuesit të mësojnë përsëri se si të lidhen me njerëzit e tjerë pa paragjykime, të rivlerësojnë këndvështrimet e tyre mbi gjininë dhe të përqafojnë të gjitha aspektet e ekzistencës njerëzore.