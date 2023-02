Lufta në Ukrainë/ Blinken: Kina konsideron dërgimin e armëve në Rusi

Pekini po shqyrton ofrimin e “armëve” për Rusinë për të mbështetur sulmin e saj ndaj Ukrainës, paralajmëroi sot Sekretari Amerikan i Shtetit Anthony Blinken, i cili u takua me homologun e tij kinez Wang Yi të shtunën.









“Ne folëm për luftën që po bën Rusia dhe shqetësimet që kemi se Kina po shqyrton ofrimin e mbështetjes vdekjeprurëse për Rusinë”, tha sekretari amerikan i shtetit për CBS. I pyetur se çfarë do të përfshinte konkretisht kjo, Anthony Blinken tha: “Kryesisht armët”.

Të dy zyrtarët u takuan të shtunën mbrëma në Mynih në hapjen e Konferencës së Sigurisë, një takim që diplomacia amerikane e përshkroi si “të sinqertë dhe të drejtpërdrejtë”.

Sekretari amerikan i shtetit paralajmëroi për “pasojat” për Kinën nëse ajo ofron “mbështetje materiale” për Rusinë në luftën e saj në Ukrainë ose e ndihmon atë të shmangë sanksionet perëndimore, tha zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Ned Price, duke përmbledhur takimin.

Nënkryetarja amerikane Kamala Harris, e cila ishte e pranishme dje në Mynih, kishte vënë në pikëpyetje gjithashtu neutralitetin e deklaruar të Kinës.

Shtetet e Bashkuara janë “të shqetësuara që Pekini i thelloi marrëdhëniet e tij me Moskën pas fillimit të luftës”, theksoi ai.

“Çdo veprim i Kinës për të ofruar mbështetje vdekjeprurëse për Rusinë do të shpërblente vetëm agresionin, do të vazhdonte masakrën dhe do të minonte më tej rendin e bazuar në rregulla”, paralajmëroi zëvendëspresidenti amerikan.