Mëlçia/ Mënyra efektive për të reduktuar yndyrën me 30%

Këshilla e zakonshme që u jepet atyre që vuajnë nga sëmundja e mëlçisë yndyrore joalkoolike është të humbin peshë. Megjithatë, kjo nuk është gjithmonë e lehtë.









Hulumtimi i ri pretendon se ka gjetur një mënyrë për të ndihmuar në uljen e yndyrës së mëlçisë tek njerëzit me sëmundjen që prek gati 30% të popullsisë së botës. Hulumtimi u botua në American Journal of Gastroenterology.

“Sëmundja e mëlçisë dhjamore jo-alkoolike ose shpesh “mëlçia e dhjamosur” (NAFLD) është një sëmundje e mëlçisë e shkaktuar nga depozitimi i yndyrës në mëlçi pa shkaqe të tjera të dëmtimit të mëlçisë dhe depozitimit të yndyrës”, shpjegon George Papatheodoridis, Profesor i Patologjisë në ygeiamou -Gastroenterology of Shkolla e Mjekësisë EKPA. Pacientët me NAFLD nuk kanë të gjithë të njëjtin ashpërsi të dëmtimit të mëlçisë, pasi NAFLD përfshin ‘mëlçinë e thjeshtë yndyrore’, e cila nuk ka shanse të konsiderueshme për t’u përkeqësuar dhe ‘steatohepatitin joalkoolik’ (NASH), i cili shoqërohet me inflamacion dhe në mënyrë progresive më shumë fibrozë të mëlçisë. Pacientët me NASH janë në rrezik të përparimit në cirrozë dhe zhvillimit të karcinomës hepatocelulare.

Meta-analiza e re tregoi se stërvitja për 150 minuta në javë – “doza” e rekomanduar nga organet zyrtare – redukton ndjeshëm mëlçinë yndyrore.

Informacioni se ushtrimi ndihmon në uljen e yndyrës trupore në mënyrë natyrale nuk ishte i panjohur për studiuesit, por kohëzgjatja e kohës që ushtrimi mund të çojë në këtë efekt mbeti i paqartë, sipas Dr. Jonathan Stine, një hepatolog dhe asistent profesor i mjekësisë në Qendrën Mjekësore Milton S. Hershey i Universitetit të Penn.

Për meta-analizën, studiuesit konsideruan një reduktim relativ të yndyrës së mëlçisë prej 30% – i matshëm përmes MRI – të konsiderohet një përmirësim mjaft i rëndësishëm në treguesit e shëndetit. Më pas ata panë të dhënat nga 14 prova të rastësishme që përfshinin gjithsej 551 persona me sëmundje të mëlçisë yndyrore joalkoolike.

Studiuesit zbuluan se ushtrimet kishin 3.5 herë më shumë gjasa për të arritur një reduktim 30% të yndyrës së mëlçisë në krahasim me kujdesin standard për pacientët.

Sa i përket “dozës” optimale të ushtrimeve, ata zbuluan se 39% e pacientëve që ushtroheshin fuqishëm për 150 minuta në javë ose më shumë, arritën një përgjigje të konsiderueshme ndaj trajtimit në krahasim me 26% të atyre që ushtroheshin më pak se ajo kohë.

Gjetjet përforcojnë gjetjen se edhe sasi të vogla të humbjes së peshës mund të kenë shumë përfitime shëndetësore dhe mund të përshkruhen për të përmirësuar shëndetin e përgjithshëm.

Por çfarë do të thotë ushtrime të buta? Çfarë mund të bëjmë; Dr. Stine shpjegon se një ecje e shpejtë është e mjaftueshme ku mund të bisedojmë me bashkëbiseduesin tonë pa gulçim, ose një shëtitje me biçikletë janë shembuj të mirë . Gjithçka mund të bëjë edhe një person i ulur.

Sa kohë do të duhet për të parë rezultatet e para të ushtrimeve në uljen e yndyrës totale të mëlçisë? Meqenëse ky është ushtrim i butë , sipas të dhënave të meta-analizës, do të zgjasë nga katër javë në një vit.

Mesazhi kryesor i hulumtimit është se ne duhet të adoptojmë një mënyrë jetese më aktive.