Pavarësisht përplasjeve për këtë çështje brenda koalicionit të saj të djathtë qeverisës dhe opinionit të ndarë publik, Meloni ka qenë një mbështetëse e vendosur e Ukrainës.









Javën e kaluar kryeministrja e Italisë bëri me dije se nuk do të kërkonte një takim me Zelenskiy.