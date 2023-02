Zbulimet e frikshme! Si funksionon ‘Grupi Wagner’ ushtria private e kontrolluar nga Putin

Zyrtarët amerikanë dhe evropianë po japin alarmin për aktivitetet e Grupit Wagner, një grup paraushtarak i drejtuar nga oligarku rus Yevgeny Prigozhin. Dhe kjo sepse, sipas Politico, grupi paraushtarak po ndihmon Rusinë të pushtojë qytetet kryesore në Ukrainë, ndërsa në të njëjtën kohë sigurohet të përhapë ndikimin e saj si në territoret afrikane ashtu edhe në pjesë të tjera të botës.









Sipas zyrtarëve që folën për Politico, Wagner mund të përbëjë një sfidë serioze globale në vitet e ardhshme. Aktivitetet e shtuara të grupit paraushtarak në kontinentin afrikan, ku luftëtarët e tij të stërvitur kryejnë funksione kyçe të sigurisë për regjimet si Sudani, Republika e Afrikës Qendrore dhe vende të tjera, janë të detajuara në një sërë kabllogramesh dhe dokumentesh të qeverisë amerikane nga rrjeti i saj i brendshëm i udhëheqësi i grupit, Yevgeny Prigozhin, të cilat u morën nga Politico dhe u verifikuan nga ekspertë të jashtëm.

Fuqia në rritje e Prigozhin, e njohur me pseudonimin “kuzhinier i Kremlinit” në rrethin gjithnjë e në tkurrje të Vladimir Putinit, tregohet në dokumente dhe komunikime dhe po i shtyn qeveritë perëndimore të ndërmarrin veprime për të parandaluar një kërcënim që ata vlerësojnë se mund të përbëjë një rrezik të gjerë për sigurinë ndërkombëtare në vitet e ardhshme.

Takime për të frenuar Wagnerin

Sipas Politico, diplomatët amerikanë, evropianë dhe afrikanë kanë mbajtur takime me dyer të mbyllura në Bangui, Kigali, Bruksel, Uashington, Kiev, Londër dhe Lisbonë për të diskutuar mënyrat në të cilat veprimi i Wagner do të kufizohet.

Gjatë kontakteve të tyre ata krijuan një hartë rrugore në të cilën do të përpiqeshin të shfarosnin Wagnerin nga Afrika qendrore duke dërguar një grup ushtarësh për të marrë kontrollin e një miniere ari dikur artizanale. Në të njëjtën kohë, zyrtarët amerikanë po debatojnë nëse Wagner duhet të caktohet si një organizatë terroriste ndërkombëtare.

Kujtojmë se që në momentin e parë që filloi pushtimi rus në territoret ukrainase, Wagner vazhdoi të rekrutonte mijëra ushtarë të rinj me synimin për t’i dërguar në fushën e betejës. Kjo lëvizje ndihmoi Moskën të arrinte fitore të rëndësishme rreth Donbasit. Përveç kësaj, Prigozhin, i cili në të kaluarën mohoi të kishte një lidhje me Wagner, tani e ka pranuar në fakt përfshirjen e tij me të. Në fakt, ka raste që ai është në vijën e parë të betejës dhe me videot që poston në rrjetet sociale i paraqet anëtarët e Wagnerit si heronj, ndërkohë që kujdeset të flasë me gjuhë të ashpër për vendosjen e sanksioneve ndaj Rusisë nga Perëndimi.

Siç vë në dukje Politico, Wagner është e vetmja pjesë e lidhur me “kuzhinierin e Kremlinit”. Madje, në të kaluarën kanë dalë në dritë shumë raporte për lidhjen e Prigozhin me biznese të ndryshme, ndërsa pak ditë më parë ai pranoi publikisht ndërhyrjen e tij në zgjedhjet amerikane të 2016-ës, ku fitues doli Donald Trump.

Në të njëjtën kohë, një hetim prej muajsh nga Politico ka nxjerrë në dritë detaje të reja ekskluzive sesi rrjeti i Prigozhin ka arritur të shndërrohet në një operacion të gjerë ndërkombëtar me ndikim ushtarak dhe politik. I njëjti hetim zbuloi përpjekjet e SHBA-së dhe aleatëve të saj për të reduktuar ndikimin e Wagner-it në vendet afrikane.

“Prigozin ishte një kriminel për një kohë të gjatë. Natyra e aktiviteteve të saj nuk ka ndryshuar aq shumë. Ata sapo janë zgjeruar”, tha me sy një zyrtar amerikan. “Dhe me të vërtetë këto aktivitete janë intensifikuar në Ukrainë, më shumë se çdo gjë tjetër”, shtoi i njëjti zyrtar. Zyrtarë të tjerë i thanë Politico-s se lëvizjet e grupit paraushtarak tregojnë se sa ambicioz është Prigozhin.

“Një krah unik i Kremlinit”

“Grupi Wagner është një krah unik i Kremlinit. Putini po e përdor atë si një nga mjetet e tij në Afrikë dhe në mbarë botën”, tha një zyrtar i dytë amerikan për Politico. “Pra, ka shqetësime në politikën tonë për Afrikën. Por për ne, ky është gjithashtu një problem se si Rusia po mjegullon kufirin midis veprimit të fshehtë dhe veprimit ushtarak dhe ndikimit politik”, shtoi zyrtari amerikan.

Gjetjet e Politico:

Rrjeti global i Prigozhin, i cili përfshin Wagner, ka lidhje të drejtpërdrejta me Moskën dhe i lejon atij të zgjerojë operacionet e tij në mbarë botën. Punonjësit dhe luftëtarët e saj kanë komunikime të shpeshta me zyrtarë të lartë të qeverisë ruse, duke përfshirë shërbimet e sigurisë dhe ministrinë e mbrojtjes.

Rrjeti i Prigozhin ka vite që ndërhyn në sistemet politike të vendeve të tjera. Vitet e fundit, ajo është përpjekur të zgjerojë këto operacione dezinformimi dhe ndikimi politik në vendet e Bashkimit Evropian, përfshirë Estoninë, në një përpjekje për të nxitur ndjenjat anti-NATO dhe anti-perëndimore. Ajo gjithashtu u përpoq të zgjeronte zyrat e saj në Meksikë. Megjithatë, pandemia duket se e ka ndaluar planin e saj.

Wagner ka konsoliduar praninë e tij ushtarake, politike dhe të biznesit në Afrikë vitet e fundit, duke nxitur shqetësimet perëndimore për ndikimin në rritje të Rusisë në kontinentin afrikan dhe veçanërisht në vendet që historikisht janë mbështetur shumë në mbështetjen ekonomike dhe ushtarake nga SHBA dhe Evropa.

Ky raport bazohet pjesërisht në kabllogramet e qeverisë amerikane të marra nga Politico që fokusohen drejtpërdrejt te Wagner. Ai gjithashtu mbështetet në dokumente dhe memorandume të brendshme të shkruara në rusisht nga rrjeti Prigozhin, në të cilin Politico ka akses nëpërmjet një partneriteti ndërkombëtar gazetaresk në SHBA dhe Evropë.

Vihet re se gazeta gjermane Welt ka qenë e para që ka marrë këto dokumente dhe më pas i ka ndarë me media të tjera përfshirë Politico. Dokumentet konfirmojnë raportet dhe hetimet e publikuara më parë që përfshijnë kompani të lidhura me Prigozhin. Siç vë në dukje Politico, mes tyre ka edhe ata të përfshirë në fushata dezinformuese. Në të njëjtën kohë, ato ofrojnë një pasqyrë të paprecedentë se si Wagner operon në baza ditore. Dokumentet e parë nga Politico shtrihen nga 2014 deri në 2021.

“Ajo që duhet të kuptojmë për Yevgeny Prigozhin është se perandoria e tij e ndikimit është e madhe, por nuk është tërësisht e tij”, tha Candace Rondeaux, drejtore e Future Frontlines në New America, një institut me bazë në Uashington. “Është shumëplanëshe, ka ushtri trollash, është grupi Wagner, ka kompani guaska, ka prodhime filmike”, shtoi ai.

Politico dhe partnerët e saj punësuan ekspertë të jashtëm, duke përfshirë dy organizata kërkimore – Recorded Future dhe C4ADS për të vërtetuar të dhënat e përfshira në dokumentet e rrjetit Prigozhin.

“Nga ajo që kemi parë… nëse këto dokumente do të ishin autentike, do të duhej një përpjekje e konsiderueshme për të krijuar një bazë të dhënash si kjo ose një grup të dhënash si kjo”, tha Brian Liston, analist i lartë i inteligjencës së kërcënimeve në Recorded Future. “Do të ishte grupi më i përpunuar i imitimeve që kam parë ndonjëherë. Besojmë se ajo që pamë është autentike”, vë në dukje karakteristike ai.

Liston më tej argumentoi se dokumentet nuk duket se përfaqësojnë “një grup të plotë të dhënash”, gjë që e bën detyrën e hetimit më të vështirë.

“Të dhënat mungojnë. [Dokumentet] na japin një pamje të mirë të brendësisë së grupit të Wagner dhe Prigozhin … por ka gjëra që ne do të prisnim t’i shihnim që nuk i kemi parë ende, ose është pjesë ndoshta e një grupi tjetër ose diku tjetër ”, theksoi ai..

Allen Maggard, një analist i C4ADS i cili shqyrtoi një nëngrup të dokumenteve, tha se të dhënat e përfshira në to janë të vështira për t’u konfirmuar për shkak të informacionit të kufizuar financiar me burim të hapur të disponueshëm në rrjetin “chef” të Kremlinit.

Por ai tha se gjeti përputhje në minierën e të dhënave me burim të hapur të C4ADS, duke e lejuar atë të konfirmojë disa nga informacionet në dokumente. “Agjencia… është zbuluar në dukje në këto dokumente se është më e varur nga Ministria Ruse e Mbrojtjes sesa mund të pritet,” tha ai.

“Dokumentet gjithashtu duket se pikturojnë një pamje të një entiteti që është shumë i vetëdijshëm për paraqitjet e tij në raportet e mediave. Kjo është në përputhje me përfundimin që një numër në rritje studiuesish kanë arritur – se Grupi Wagner është bërë, në fakt, një firmë PR me një krah paraushtarak, dhe jo anasjelltas”, argumentoi më tej ai. Për më tepër, struktura korporative e kompanive të lidhura me këtë grup nuk është transparente.

Dokumentet e cituara në këtë raport janë vetëm ato që Politico ka mundur t’i verifikojë në mënyrë të pavarur dhe të marrë konfirmim të mëtejshëm përmes intervistave me ekspertë dhe zyrtarë.

Politico kontaktoi gjithashtu me dhjetëra zyrtarë aktualë dhe ish-zyrtarë të SHBA-së dhe Evropës për të diskutuar mbi aktivitetet e grupit Wagner. Të gjithë kërkuan anonimitetin për të diskutuar çështje të ndjeshme të sigurisë kombëtare. Nga ana e tyre, shërbimet e inteligjencës së SHBA-së dhe Evropës nuk pranuan të bëjnë asnjë koment për këto dokumente. Po ashtu, Këshilli i Sigurisë Kombëtare të SHBA-së nuk ka komentuar për këtë çështje, ndërsa përfaqësuesi i Komisionit. Peter Stano tha se Wagner “përbën një kërcënim” për Bashkimin Evropian dhe për të gjitha vendet ku operon grupi.

Si bëhet rekrutimi?

Përveç kësaj, Politico i referohet edhe mënyrës se si rekrutohen anëtarët e Wagner. Grupi paraushtarak ka sjellë dhjetëra mijëra të burgosur që ishin në burgjet ruse për të ndihmuar sulmin në Ukrainë dhe gjithashtu për të forcuar njësitë në lindje dhe veçanërisht në Bakhmut.

“Ata thjesht vazhdojnë të vijnë. Është sikur nuk kanë asgjë për të humbur”, tha një këshilltar i Ministrisë së Mbrojtjes së Ukrainës në një intervistë që ai dha në janar. Sipas dokumenteve të Politico, grupi Wagner është i shpejtë për të rekrutuar njerëz kryesisht nga shtresat më të varfra të Rusisë dhe më pas kërkon të sjellë disiplinë në radhët e tij. Për shembull, ajo ndëshkon luftëtarët e saj për përdorimin e mediave sociale, ruajtjen e fotove të misioneve të ndjeshme në telefonat e tyre, vjedhjen e parave dhe përfshirjen në përdorimin e drogës ose alkoolit. Drejtuesit e saj gjithashtu monitorojnë telefonat e punonjësve dhe madje kryejnë teste poligrafike për të hetuar keqbërje të mundshme.

E ndërsa brenda Wagner ka kaos, Prigozhin jo vetëm që nuk e lë poshtë, por po zgjeron vazhdimisht perandorinë e tij. Vetëm në pesë vitet e fundit ajo ka dërguar rekrutë në vendet e Afrikës dhe Lindjes së Mesme për të forcuar operacionet e Wagner. Rrjeti i tij madje kërkoi të krijonte zyra dhe biznese të reja në vende me lidhje të forta historikisht me Perëndimin, sipas dokumenteve të parë nga Politico.

Në vitin 2020, njerëzit e lidhur me rrjetin e Prigozhin u përpoqën të hapnin një zyrë në Meksikë, por koronavirusi dukej se e vonoi atë plan. Grupi u përpoq gjithashtu të kryente operacione ndikimi në Estoni në një përpjekje për të nxitur euroskepticizmin dhe mosbesimin ndaj NATO-s, sipas dokumenteve. Dhe në dy vitet e fundit, luftëtarët Wagner janë shfaqur në vendet afrikane si Republika e Afrikës Qendrore, Gana dhe Burkina Faso.

Zyrtarët amerikanë shprehin shqetësimet e tyre edhe për ndikimin e mundshëm të Wagner-it në zona si Kosova. Kjo është sipas një kabllogrami të SHBA-së të siguruar nga Politico. Në të njëjtën kohë, të njëjtët zyrtarë kanë marrë njoftime se anëtarët e Wagner ndodhen në Republikën Demokratike të Kongos, megjithëse zyrtarët lokalë atje e kanë mohuar praninë e tyre.

Raporti Politico thekson gjithashtu se për të mbështetur zgjerimin e grupit, Wagner vazhdoi të blinte dhe dërgonte automjete, municione dhe armë për forcat e saj, duke gjetur mënyra për të siguruar armë dhe për t’i transportuar ato ndërkombëtarisht, pavarësisht sanksioneve perëndimore.

Nuk dihet se si financohet Wagner

Kujtojmë se në shtator 2022 Prigozhin pranoi se kishte themeluar Wagner në 2014. Megjithatë, detajet se si financohet Wagner mbeten të panjohura. Kjo është pjesërisht sepse grupi dihet se përdor “kompani guaskë” për të bërë biznes në kundërshtim me sanksionet perëndimore. Për shembull, ai mbështetet në një kompani të regjistruar në Madagaskar të njohur si Midas Resources për të operuar një operacion minerar në CAR, sipas një përgjimi amerikan të marrë nga Politico.

Ekspertët kanë supozuar prej vitesh se grupi merr fonde të konsiderueshme nga Moska, duke i plotësuar ato para me fitime nga kontratat e sigurisë dhe minierave nga qeveritë që godasin sanksionet. Selia kryesore e Wagner është në Molkino, Rusi, në formën e një baze që grupi ndan me Brigadën e 10-të të Forcave Speciale të Rusisë GRU, agjencia e huaj e inteligjencës ushtarake të vendit.

Pavarësisht lidhjeve të dukshme publike midis Wagner dhe Moskës, Kremlini nuk i ka pranuar lidhjet e tij me Wagnerin dhe ka pak raporte të besueshme nëse dhe si paratë nga Moska derdhen në arkat e ekipit të Prigozhin.

Gazetarë dhe studiues të tjerë kanë identifikuar raste të koordinimit të drejtuesve të Wagner me inteligjencën ruse. Dhe disa nga dokumentet e shqyrtuara nga Politico konfirmojnë këtë marrëdhënie.

Dokumentet tregojnë se grupi ka lidhje të drejtpërdrejta me Moskën, si dhe komunikon dhe strategjion me zyrtarë të lartë rusë për disa nga operacionet e tij më të ndjeshme.

Për shembull, shumë nga dokumentet tregojnë një koordinim të ngushtë midis Shërbimit Federal të Sigurisë, i njohur gjithashtu si FSB në Rusi, dhe Wagner në vende të tilla si Siria. Punonjësit e Wagner gjithashtu merren drejtpërdrejt me zyrtarë të lartë rusë nga e gjithë qeveria.

Krahu parashtetëror i qeverisë ruse

“Unë mendoj se ka qenë gjithmonë e qartë se grupi Wagner po vepron si një krah parashtetëror i qeverisë ruse”, tha Michael Van Landingham, një ish analist i CIA-s për Rusinë. “[Ata] vendosen aty ku qeveria ruse mund të mos ketë burime ose mund të mos shohë një interes të drejtpërdrejtë, por ata mund ta bëjnë këtë përmes Wagner.”

Zyrtarët amerikanë, gjithashtu, e kanë lidhur punën e Prigozhin me Kremlinin. Ata besojnë se rekrutimi i tij i të burgosurve për luftën në Ukrainë – edhe pse i paligjshëm – mbështetet nga autoritetet e Moskës, sipas një prej kabllogrameve të siguruara nga Politico.

Pavarësisht këtyre lidhjeve të qarta, pyetja për studiuesit dhe akademikët që studiojnë grupin Wagner – madje edhe zyrtarët e inteligjencës – ka qenë shkalla në të cilën Wagner merr fonde nga shteti rus, qoftë edhe indirekt përmes kompanive guaskë. Një dokument i rishikuar nga Politico, i cili është studiuar edhe nga ekspertë, duket se tregon një marrëdhënie financiare.

Fushata dezinformuese

Rrjeti i Prigozhin gjithashtu kryen fushata dezinformuese në mbarë botën në një përpjekje për të çuar përpara interesat gjeopolitike ruse dhe përhapjen e ndjenjave antiperëndimore.

Ish-kujdestari i Putinit ka qenë prej kohësh i lidhur me një ushtri troll-Shërbimi i Kërkimeve në Internet-i njohur për përpjekjet e tij të përsëritura për të ndërhyrë në zgjedhjet e SHBA-së. Agjencia ishte nën hetim nga Departamenti i Drejtësisë dhe fokusi i hetimit special të Robert Mueller për garën presidenciale të vitit 2016. SHBA njoftoi një padi me tetë pika të firmës së tij Concord Management and Consulting për ndërhyrje në zgjedhje, por përfundimisht tërhoqi kategoritë.

Pavarësisht akuzave dhe hetimeve, Prigozhin ka shtuar përpjekjet për të tentuar të ndërhyjë në sistemet politike perëndimore, duke përfshirë zgjedhjet në SHBA, pjesërisht duke ndërtuar një ushtri trollësh jashtë Rusisë në vende si Gana dhe Nigeria, sipas dokumenteve të shqyrtuara nga Politico dhe intervista me zyrtarë perëndimorë. Vetë oligarku rus kohët e fundit u mburr për ndërhyrjen në zgjedhjet afatmesme në SHBA të vitit 2022.

Zotërinj, ne ndërhymë, ndërhyjmë dhe do të ndërhyjmë”, shkroi Prigozhin në kanalin e tij Telegram. “Me kujdes, saktë, kirurgjik dhe në mënyrën tonë.” Sipas dokumenteve të shqyrtuara nga Politico, disa nga shitjet e tij të ndikimit duket se janë nën një projekt të quajtur “Magadan”.

Disa nga këto dokumente përfshijnë informacione për pagat për punonjësit e tij për të kryer operacione të gjera për projektin Magadan. Ekspertët që shqyrtojnë dokumentet konfirmuan identitetin e shumë personave të listuar në listën e pagave, duke përfshirë Mira Terada, kreun e një grupi të njohur si Fondacioni Anti-Represion. Organizata është e lidhur me Prigozhin dhe njihet për përhapjen e propagandës ruse. Së fundmi, Kanadaja vendosi sanksione kundër tij.

Fondacioni pranoi në një deklaratë për Politico se Terada punon si drejtuese e agjencisë, por se ajo nuk dinte asgjë për projektin Magadan. Deklarata tha gjithashtu se misioni i fondacionit është të ndikojë në opinionin publik në Perëndim dhe në Rusi.

“Ne duam që sa më shumë njerëz të mësojnë për paligjshmërinë e policisë në SHBA, Francë dhe Britani, dhunën monstruoze dhe shfrytëzimin e punës së të burgosurve në vendet perëndimore dhe krimet e luftës të kryera nga NATO,” thuhej në deklaratë. e cila fillimisht iu dërgua Ruse, tha ai.

Shtrirja e punës së Maggadan është e paqartë, thanë ekspertët që shqyrtuan dokumentet me Politico. Por duket se grupi është përpjekur gjithashtu të nisë fushata të reja ndikimi në Evropë, Meksikë dhe pjesë të Afrikës.

Përpjekje për përfshirje në Estoni

Për shembull, rrjeti Prigozhin u përpoq të ndërhynte në sistemin politik në Estoni, sipas një memo strategjie të shqyrtuar nga Politico dhe të konfirmuar nga ekspertë që përdorin informacione me burim të hapur.

Vendi i vogël baltik është veçanërisht i kujdesshëm ndaj ndërhyrjes së fqinjit më të madh lindor në politikën e brendshme. Vlen të përmendet se Estonia ndan një kufi me Rusinë dhe rreth një e katërta e popullsisë totale të vendit identifikohet si një anëtar i pakicës ruse.

Ata donin të mbështesnin EKRE-në e ekstremit të djathtë

Agjentët e Prigozhin planifikuan të mbështesin partinë euroskeptike të ekstremit të djathtë EKRE përpara zgjedhjeve të Parlamentit Evropian të vendit në vitin 2019, sipas një prej dokumenteve. Për ta bërë këtë, agjentët planifikuan të shpërndanin disa nga narrativat e preferuara anti-perëndimore të Kremlinit, të tilla si “problemet në Estoni për shkak të BE-së” dhe mesazhet anti-NATO, së bashku me fushatat kundër presidentit të atëhershëm Kersti Kaljulaid dhe liderit të Reformat e Partisë Liberale në atë kohë, Kaya Callas, e cila tani është kryeministër.

Nuk është e qartë nëse agjentët e kanë ekzekutuar këtë plan të veçantë përpara zgjedhjeve të Parlamentit Europian në 2019 – emrat e grupeve në Facebook të sugjeruara në dokument nuk janë krijuar në rrjetin social, sipas një përfaqësuesi të Metës. Por strategjia është jashtëzakonisht e ngjashme në ton dhe tema me operacionet në fund të vitit 2018 përpara zgjedhjeve parlamentare kombëtare, thanë ekspertët që shqyrtuan dokumentet. Ekspertët hetuan rrjetet me burim të hapur dhe faqet e mediave sociale dhe zbuluan se grupi Wagner krijoi grupe në Facebook dhe ekuivalentin në gjuhën ruse VKontakte për të nxitur mosmarrëveshje sociale dhe për të shtyrë drejt ekstremit të djathtë.

Partia EKRE nuk pranoi të komentonte fushatën. Zëdhënësi i Metës konfirmoi se Facebook ka hequr grupin “Estoners” në fund të 2018 dhe dyshonte se operacioni ishte kryer nga rrjeti i Prigozhin.

Haris Pusep, i cili drejton zyrën e Shërbimit të Sigurisë së Brendshme të Estonisë, tha se strategjia e grupit Wagner për Estoninë i ngjante planeve të mëparshme të propagandës ruse për vendin.

Problemi afrikan

Gjatë pesë viteve të fundit, Wagner ka zgjeruar operacionet e saj në vendet me probleme politikisht në Afrikë, duke nënshkruar kontrata me qeveritë për të ndihmuar në shuarjen e rezistencës dhe për të ofruar siguri për zyrtarët e rangut të lartë. Nga Libia në Sudan në Madagaskar dhe Republikën e Afrikës Qendrore, grupi kërkon të pushtojë duke ndërtuar qendra kulturore – komplekse për të pritur takime dhe ngjarje – dhe duke krijuar baza ushtarake.

Zyrtarë dhe ekspertë perëndimorë kanë parë përpjekjet e Wagner për të përmirësuar punën e saj në Afrikë. Dokumentet e shqyrtuara nga Politico gjithashtu theksojnë këtë zgjerim. Përveç punës së sigurisë që kryen Wagner për qeveritë, e cila përfshin mbrojtjen e vendeve të ndjeshme të minierave të burimeve natyrore, rrjeti i Prigozhin gjithashtu duket se është i përfshirë në fushata dezinformuese duke paguar njerëz për të marrë pjesë në protesta dhe për të shkruar histori të miratuara paraprakisht në llojin lokal.

Rrjeti i Prigozhin po krijon një grup mediash që ose drejtohen nga njerëzit e tij ose të gatshëm të ofrojnë mbulim të favorshëm në këmbim të mbështetjes financiare, tregojnë dokumentet. Fushatat janë zakonisht pro-ruse dhe antiperëndimore.

“Një shenjë dalluese e fushatave dezinformuese ruse është se ato janë shumë oportuniste. Nëse ndodh diçka që mund të riformohet disi për t’i përfituar ata, ata do ta bëjnë”, tha Jean le Roux, një studiues në Laboratorin Dixhital të Kërkimeve Ligjore të Këshillit Atlantik, i cili ka analizuar fushatat propagandistike të Prigozhin në vendet afrikane në të kaluarën. “Është jashtë librit të tyre të lojërave”.

Në Madagaskar, një grup bashkëpunëtorësh të lidhur me të u përpoqën të ndërhynin në zgjedhjet presidenciale të 2018 duke mbështetur fushatën e rizgjedhjes së Hery Rajaonarimampianina, sipas një hetimi të New York Times të konfirmuar nga Petr Korolyov, një sociolog elektoral i cili punoi me grupin në Madagaskar në 2018. Përfundimisht, rrjeti i tij kuptoi se Rajaonarimampianina nuk kishte gjasa të fitonte dhe tërhoqi mbështetjen e tyre nga rivali i tij dhe presidenti aktual, Andry Rajoelina.

Pavarësisht një fushate të dështuar në dukje në Madagaskar, dokumentet e rishikuara nga Politico tregojnë se disa nga të njëjtët njerëz të përfshirë në operacionet e ndikimit në vend vazhduan në operacione të tjera në vende të tilla si Kongo, Afrika e Jugut dhe Sudani.

Një memo i rishikuar nga Politico detajonte se si rrjeti i tij planifikonte të krijonte llogari të rreme në mediat sociale, duke përfshirë Twitter dhe Facebook, për aktivistët në Sudan, përfshirë gazetarët.

Shqetësimi amerikan

Zyrtarët amerikanë janë angazhuar në mënyrë aktive në bisedime me aleatët në Afrikë për kufizimin e ndikimit të Wagner, sipas kabllogrameve dhe intervistave me zyrtarë perëndimorë.

Cili është shqetësimi i tyre? Lidhjet në rritje të Wagnerit me vendet afrikane paraqesin një mundësi të paprecedentë për Rusinë për të krijuar partneritete të reja në një kohë kur fuqitë evropiane po tërhiqen. Vakuumi mund t’i japë Moskës një kanal për të krijuar lidhje diplomatike në kontinent dhe për të nxitur ndjenjat anti-perëndimore.

“Ndoshta tre, ndoshta katër vjet më parë, keni filluar të shihni raporte që dilnin nga Departamenti i Mbrojtjes duke thënë “nuk po funksionon”. Numri i madh i organizatave terroriste, veçanërisht në rajonin e Sahelit, por në të gjithë kontinentin afrikan, është rritur me të vërtetë”, tha Elizabeth Shackelford, një anëtare e lartë në Këshillin e Çikagos për Çështjet Globale, e cila shërbeu si diplomate në Somali.

“Tani është sikur papritmas Wagner është atje, Rusia është atje. Ne kemi thellësisht, thellësisht frikë nga ky boshllëk. Dhe ne kemi frikë se çfarë do të bëjë Rusia nëse arrin të mbyllë këtë hendek”.

Gazeta Shqiptare