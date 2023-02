Arrestohet Super ‘Kiki’: Pas kaq vitesh më duhet të fle sërish në paraburgim, pse nuk ka drejtësi?

Super ‘Kiki’ është në paraburgim, siç ka treguar ajo përmes rrjeteve sociale. Influencuesja ka postuar një sërë historish në llogarinë e saj personale dhe ka shpjeguar për miqtë e saj në internet saktësisht se çfarë ka ndodhur. Madje, ajo nuk ka ngurruar të “hyjë në telashe” me policinë, por edhe prokurorët, pasi pretendon se nuk e kanë ndihmuar shoqen e saj, e cila po keqtrajtohet nga ish-partneri.









Siç raporton Super ‘Kiki’, ajo ka tentuar të ndihmojë shoqen e saj kur ish-partneri i saj i ka shkuar i paftuar në shtëpinë e saj, si pasojë është arrestuar dhe dërguar në qendrën e paraburgimit me një shoqe tjetër. Madje, ajo theksoi se viktima ishte vajza 10-vjeçare që e kishte thirrur për ndihmë.

“Tashmë prej muajsh ish-partneri i partnerit dhe mikut tim, Andreas, po ngacmon mua dhe atë sepse u divorcua nga alkooli. Disa javë më parë ajo theu hundën në një copë druri dhe ne përgjithësisht luftojmë me muaj për të dalë prej saj! Prandaj vajza mbeti në shtëpinë time! Kështu sot në orën 8:00 të mëngjesit ai hyri në shtëpinë e saj. Vajza e saj 10-vjeçare më thirri duke qarë se ai ka hyrë dhe po e kërcënon! Ika, shkova me pizhame t’i gjej! Ai erdhi sipër meje për të më goditur, duke më sharë se unë e mbështes atë… Një kalimtar ka ardhur për të na mbështetur dhe janë kapur për dore ”, ka shkruar fillimisht ai.

Më pas ajo përshkruan: “Por gjëja qesharake është se ne thirrëm policinë për të na ndihmuar dhe në vend të kësaj na çuan në departament për të ngritur një rast për herë të katërt. Dhe ai gënjeu se e kishim rrahur. Qershia mbi tortë është se drejtësia greke më arreston rregullisht mua dhe Andrean, si dhe shoqen time Amalia, në qendrat e paraburgimit! Ndaj falenderojmë prokurorin dhe sistemin grek që na mbrojnë nga femicidet dhe çdo gjë tjetër që sjell. Arsyeja e vetme që po e them publikisht është se gjithsesi do të zbuloheshin dhe askush nuk do ta dinte pse po më pengojnë! Dhe për shkak të së kaluarës sime, kanibalët do të thonë se është faji im! Ne kemi luftuar për kaq shumë kohë për të mbrojtur dhe mbrojtur veten dhe kjo është ajo, të paktën le të gjejmë të drejtën tonë në internet dhe realisht sesa.

“Dhe thuaj ok, një ditë do të ulemi dhe pastaj do të dalim! Por a ka menduar dikush për gjendjen tonë shpirtërore? Fakti që nesër do ta lirojnë edhe atë dhe do të vijë të na gjejë këtë herë më të ngarkuar se kurrë! Atëherë çfarë do të bëjë prokurori? Nëse vret dikë, çfarë do të thonë prokurorët më pas? Ai është një alkoolik, ai është i lartë, gjithçka është mirë! Unë pas kaq vitesh të fle sërish në paraburgim se nuk ka drejtësi???”, shkruan në mbyllje Super Kiki.