“Deri tani do garojmë vetëm për këshilltarë bashkë me BD”/ Shehi për Panorama TV: Duam të dalim me listën tonë! Nëse PD nxjerr 2 kandidat të pavarur, do…

Kreu i LZHK-së, Dashamir Shehi thotë se sëbashku me Bindjen Demokratike të Astrit Patozit, do të garojnë për këshillat bashkiakë në zgjedhjet e ardhshme lokale.









I ftuar në emisionin “Log.” në Panorama TV, Shehi u shpreh se nëse Partia Demokratike do të dalë me një kandidat të vetëm për çdo bashki, atëherë do t’i mbështesin. Në të kundërt, vijoi Shehi, nëse dalin me 2 kandidatë, nuk do të kenë mbështetjen e koalicionit mes LZHK-së dhe BD-së.

Shehi: Unë nuk shkoj as tek njëri dhe as tek tjetri. Jam shumë i kënaqur, me një koleg, kemi një histori tek PD-ja. Një njeri që di të flasë dhe të shkruajë dhe qëndron brenda një logjike. Me zotërinjtë e tjerë kemi folur. Vangjel Dule ka një raport tjetër, ka bërë mirë. Edhe unë Igli Carën mbështes në Durrës. Nëse dy PD-të do nxjerrin dy kandidatë, atëherë i lind të drejta dhe të tjerëve. Zotërinjtë e tjerë (kolegët opozitarë) skanë mbajtur qëndrime të tjera. Ne duam të dalim me listën tonë, me idetë tona.

E konsiderojmë njëlloj alternative. Deri më sot jemi për këshilltarë. Do presim kolegët e shumicës brenda opozitës, PD-në e madhe të Berishës dhe PD-në e vogël. Do ta sqarojnë këta këtë çështje. Nëse ka një kandidat të vetëm, ne do mbështesim atë kandidat. Nëse 2 PD-të do nxjerrin nga dy kandidatë, ne s’jemi jetimë, do shohim.

Pyetje: Mendoni se do fitoni në Durrës dhe Shkodër?

Shehi: Jo, do tregojmë se çfarë idesh kemi. Nëse hyjnë 2 kandidatë nga PD-ja, mendoni se do fitojë ndonjëri nga ata? Ne fuqinë tonë e masim edhe me këshilltarë. Kemi 6 mauj që themi këtë punë, hajde gjejmë një formulë për një kandidat të vetëm. Ne e provuam më parë me dy kandidatë dhe i pamë rezultatet.