‘Ditë e paharrueshme’/ Ukrainasit festojnë vizitën e Bidenit, prezenca e tij ngjallë shpresë për të fituar luftën me Rusinë

Banorët e Kievit mirëpritën vizitën e presidentit amerikan Joe Biden në kryeqytetin e Ukrainës, duke thënë se prania e tij në vend është domethënëse.









“Kjo më bëri vërtet përshtypje. Ai është i mirë, nuk e prisja vizitën e tij. Jam i sigurt se vizita e tij do të thotë shumë”, tha 40-vjeçarja Yuliya Ivanova.

“Biden do të jetë në gjendje të shikojë situatën në Ukrainë nga brenda, ai do të jetë në gjendje të bisedojë me shumë përfaqësues të qeverisë sonë. Ai do të shikojë dhe do të shohë se sa e vështirë është për ne. Mendoj se do të jemi në gjendje të llogarisim në më shumë ndihmën e SHBA-së.”

Tetyana Yevtushenko, një mjeke 30-vjeçare, tha gjithashtu se ukrainasit ishin mirënjohës për vizitën e Presidentit. “Shpresojmë se do të na japë mbështetje”, tha ajo.

“Është diçka e pabesueshme që në një kohë si kjo Presidenti i Shteteve të Bashkuara po vjen në Kiev,” shtoi 48-vjeçari nga shërbimi ukrainas, Andrei Ketov. “Mendoj se kjo vizitë do të na sjellë ‘karota’, diçka të mirë, po e kemi shumë të vështirë tani.”

“Ne kemi nevojë për armë dhe financa. Ne nuk kemi tonat. Dhe rusët kanë shumë nga gjithçka,” shtoi ai.

Studenti Vitaly Dmyterchuk, 19 vjeç, e përshkroi vizitën si “një ditë shumë të paharrueshme”.

“Ne debatuam mes vete nëse Biden do të vinte apo jo. Nuk e besoja se do të vinte”, tha ai, “Kjo është një mbështetje e madhe për ne, ne e dimë që në Amerikë kemi shumë mbështetje dhe ndihmë”.

“Dhe kështu ka një fluks të madh armësh dhe ndihme humanitare… Por nuk ka pasur një luftë kaq të gjerë që nga Lufta e Dytë Botërore. Dhe ndonjëherë kjo ndihmë nuk është e mjaftueshme. Unë e di se si vuajnë ushtarët në vijën e parë.”

Ilya Zelenko, një student 20-vjeçar, shtoi: “U gëzova shumë kur mora vesh se Biden erdhi, presim edhe më shumë mbështetje. Tani ne shohim një koalicion rreth Ukrainës, ne duam ta shohim atë të forcuar dhe (që) na jepen edhe më shumë armë.”