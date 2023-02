I ngacmoi të dashurën! 10 minuta ka zgjatur sherri midis 33-vjeçarit grek dhe 34-vjeçart shqiptar të vrarë me plumb në kokë

Vrasësi grek nga ishulli Mykonos që goditi me pushkë në kokë 34-vjeçarin shqiptar, për faktin se viktima kishte ngacmuar të dashurën e tij, po përgatit linjën e tij të mbrojtjes. Ndërkohë vajza që pa skenën e përgjakshme përballë saj, është duke u përpjekur të shërohet nga tronditja.









Bukuroshja brune 23-vjeçare, e cila u bë shkak për vrasjen e Albanos, mësohet se është në gjendje jo të mirë psikologjike, punon në një dyqan nate në ishullin e erërave, ndërsa dyshohet se mban një lidhje me viktimën.

Të njëjtat informacione thonë se vajza është duke dëshmuar në polici dhe mësohet se ka thënë se ka pasur një lidhje me viktimën dy vite më parë. Autori, sipas të njëjtave burime, ishte shprehur i interesuar dhe kur ka parë shqiptaren e dehur duke u sjellë keq ndaj saj në ‘Skylabela after club’, ka ndërhyrë. Dy burrat janë kapur dorë për dore, në fakt edhe Mykoniatis është goditur me grusht nga shqiptari, për pasojë situata ka arritur në ekstrem dhe historia është ‘lyer’ me gjak.

Sipas burimeve policore dhe siç është regjistruar ngjarja, gjithçka ka ndodhur brenda 10 minutave. Siç përmendet, skena është zhvilluar kështu: “Sot, datë 20.02.2023 dhe rreth orës 05:50 deri në orën 06:00 në zonën Skylambela të Mykonos, jashtë dyqanit me emrin (s.s.: i referohet emri i dyqanit) ka qëlluar me armë gjahu dhe ka plagosur për vdekje shtetasin shqiptar Visar Dakramaj në kokë. Nga të dhënat e deritanishme të hetimeve policore, rezulton se më herët autori dhe viktima janë grindur brenda në dyqan dhe pasi janë larguar autori është larguar dhe është kthyer duke qëlluar viktimën”.

Ai po ecte rreth një orë e gjysmë me karabinë në makinë

Nën ndikimin e një sasie të madhe alkooli (kjo sipas informacioneve do të jetë pretendimi i tij, në kombinim me përdorimin e substancave) 33-vjeçari Mikonian, pas vrasjes mizore të shqiptarit që e thërriste me emrin grek Yiannis”, ka nxituar të zhduket për t’u paraqitur një orë e gjysmë më vonë, në orën 07:30, në Polici. “Pas aktit, autori është arratisur, por në kuadër të kontrollit policor në orën 07:30 është paraqitur në Nëndrejtorinë e Policisë Mykonos dhe është arrestuar, ndërsa i është konfiskuar arma e gjahut e gjetur në automjet”, thuhet në informacion.

33-vjeçari, i cili sipas informacioneve është vëllai i një gruaje të zgjedhur në bashkinë e Mykonos, po tenton me avokaten e tij zonjën Elena Karygianni të përvijojë linjën e tij të mbrojtjes, e cila do të bazohet në faktin e tepruar, konsumimi i alkoolit i kombinuar me përdorimin e rastësishëm të substancave. Vihet re se shqiptari jetonte prej vitesh në Mykonos dhe kishte blerë një vilë në një nga pjesët më të mira të “ishullit të erërave”, të cilën e merrte me qira gjatë muajve të verës përmes platformës ‘Airbnb’.

Në të njëjtën kohë, pas vrasjes që tronditi ishullin kozmopolit, kryebashkiaku Konstantinos Koukaspo përpiqet, sipas informacioneve, të qetësojë banorët duke iu referuar një incidenti të izoluar dhe jo të përditshmërisë së Mykonos, duke kujtuar se çdo vit po bëhen përpjekje për të përmirësuar për të forcuar ndjenjën e sigurisë së banorëve dhe turistëve.