Opozitari rus, Navalny bën thirrje që Krimea dhe kufijtë e vitit 1991 t’i kthehen Ukrainës

Politikani rus i opozitës Alexei Navalny ka publikuar parimet e platformës së tij politike nën emrin “15 pikat e qytetarit rus që i dëshiron të mirën vendit të tij”. Teksti u publikua në faqen e politikanit rus dhe gjithashtu në rrjetet sociale nga ekipi i tij.









Në tekstin e tij, Navalny për herë të parë bën thirrje drejtpërdrejt për kthimin e Krimesë së aneksuar në Ukrainë dhe mbron pagimin e dëmshpërblimeve ndaj Kievit dhe hetimin e krimeve të luftës të kryera nga Rusia në Ukrainë.

Politikani apelon që Rusia të kthehet në kufijtë e vitit 1991 që Rusia i kishte njohur.

“Rusia duhet t’i njohë këta kufij tani. Në këtë rast nuk ka asgjë për të diskutuar. Pothuajse të gjithë kufijtë në botë janë të rastësishëm dhe bëjnë që disa njerëz të zemërohen. Por ju nuk mund të luftoni për t’i ndryshuar ato në shekullin e 21-të. Përndryshe bota do të zhytet në kaos”, shkruan Zelensky.

Navalny e konsideron të nevojshme që Rusia të lejojë Ukrainën të zhvillohet ashtu siç dëshiron populli i saj, të ndalojë agresionin dhe të tërheqë të gjitha trupat ruse nga territori i një vendi të huaj. Ndër të tjera, Navalny sugjeron që së bashku me Ukrainën, SHBA-në, BE-në dhe Britaninë të kërkohen mënyra të pranueshme për kompensimin e dëmit të shkaktuar në Ukrainë.

“Rusia është një vend i madh me një popullsi në rënie dhe një provincë që po vdes. Imperializmi dhe dëshira për të rrëmbyer territore është rruga më e dëmshme dhe më shkatërruese. Qeveria e Rusisë po shkatërron të ardhmen e saj me duart e veta për t’u dukur më e madhe në hartë. Por Rusia është gjithashtu e mrekullueshme”, shkruan Navalny.

Navalny është në favor të rrugës së zhvillimit evropian të Rusisë, miratimit të një Kushtetute të re që do të forcojë rolin e parlamentit.

Siç shkruan Navalny, Presidenti Putin “filloi një luftë të padrejtë agresioni kundër Ukrainës me pretekste marrëzi. Ai po përpiqet me dëshpërim ta paraqesë këtë luftë si ‘popullore’, duke kërkuar të bëjë bashkëfajtorë të gjithë qytetarët rusë, por përpjekjet e tij do të dështojnë”. Ai vlerëson gjithashtu se Putini nuk ka arritur të fitojë mbështetjen e shumicës së qytetarëve rusë: “Vullnetarët për luftë pothuajse nuk ekzistojnë, kështu që ushtria e Putinit mbështetet tek të burgosurit dhe rekrutët”.

Edhe politikani i opozitës ruse beson se “Rusia do të mposhtet ushtarakisht”.

“Një disfatë vendimtare ushtarake (në Ukrainë) mund të vonohet përsëri me koston e qindra mijëra jetëve të ushtarakëve, por në fund të fundit është e pashmangshme”, tha Navalny.